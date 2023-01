Miniszterelnök

Homárt evett és szelfizett Orbán Viktor az olasz tengerparton

A miniszterelnök a Róma közelében található Ostiában ebédelt kedd délután, amiről több fotó és videó készült. 2023.01.04 15:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Orbán Viktor azért utazott Olaszországba a minap, hogy lerója tiszteletét a nemrég elhunyt XVI. Benedek pápa előtt. A kormányfő azonban a hivatalos út mellett a pihenésre is szakított egy kis időt. Az olasz sajtó számolt be arról, hogy a tengerparti Ostia városának egyik legjobb éttermében, a La Busollában szúrták ki a miniszterelnököt - írja az Index.



A miniszterelnök feleségével és több diplomatával együtt érkezett a (látogatásuk alatt) rendőrök által is őrzött étterembe, ahol a tulajdonos fogadta őket, és a neje egy virágcsokrot is kapott. A vendéglátóhelyen egy videó is készült Orbán Viktorról, emellett pedig többen is szelfit kértek tőle, amitől nem zárkózott el.

A Canale Dieci szerint Orbán Viktor a séf ajánlatát választotta, és elsősorban halat, nyers kagylót, valamint katalán módra elkészített homárt evett.

Orban a Ostia, pranzo al mare con la moglie in attesa del funerale di Benedetto XVI https://t.co/u1dDBjOX2c — Repubblica Roma (@rep_roma) January 3, 2023