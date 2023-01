Magyarország-EU

Ifj. Lomnici Zoltán: az év végére újra stabil növekedési pályára léphet Magyarország

Gazdasági szakértők szerint 2024-re újra stabil növekedési pályára léphet Magyarország és nem lesz elhúzódó infláció - jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában, amelyben beszélt az uniós válságkezelésről és a korrupciós botrányról is.



Úgy fogalmazott: az EU-t nem válságmenedzselésre találták ki, az intézményrendszert nem készítették fel a válságkezelés metodikájára. Ezt a pandémia idején is látni lehetett - vélekedett.



Tavaly év elején remény mutatkozott a kilábalásra a recesszióból, de nyár végére realizálhatóvá vált, hogy elhúzódó háború lesz Ukrajnában. Lominci Zoltán szerint proxyháborúba sodródott Ukrajna, és a nagyhatalmak most nem leülnek tárgyalni, mint Jaltában, hanem hallgatólagosan úgy tűnik, mintha megegyeztek volna abban, hogy a háború elhúzódása több szereplőnek is jó lehet.



Később hozzátette: felvetődik a kérdés, hogy az uniós szankciós intézkedéseket mennyire sugalmazza a transzatlanti barátság, mennyire önálló az EU a válságkezelésben, vagy megint csak tűzoltás zajlik, mint a pandémia idején.



A háború okozta energia- és gazdasági válság kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy az a szürkegazdaság minden korábbi mértéket meghaladó növekedéséhez vezethet. Látható, hogy a pénzügyi rendszerek is kiválthatók - utalt a Swift-rendszerre, amelynek alternatíváját kínai és orosz pénzügyi intézmények megkezdték felépíteni -, és az arab térség nyersanyagexportja is felértékelődik.



Az uniós korrupciós botrányról szólva kijelentette: az EU-nak is szüksége lenne egy integritás hatóságra. Le kell számolni azzal, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság vagy a tanács teljesen érintetlen a korrupciós ügyektől, és azzal is, hogy hitelesnek kell tekinteni, ha ők valahol korrupciót kiáltanak - mutatott rá.



Lomnici Zoltán hangsúlyozta: a botrány alááshatja az uniós intézmények tekintélyét jogállamisági, kondicionalitási, és egyéb ügyekben is, hiszen azokat is a korrupcióhoz kötötték.



Az uniós elnökségről megjegyezte: Franciaország, Csehország és Svédország kéz a kézben alkotta meg a soros elnökségi programjaikat, amelyeknek fontos része volt a cseh elnökség ideje alatt, hogy az európai gazdasági szuverenitást is meg kell védeni.

Az elmúlt év adatait összegezve Lomnici Zoltán emlékeztetett: Magyarországon 4,7 millióan dolgoznak, 3,6 százalékos a munkanélküliség, erősödött a feldolgozóipar, a szolgáltatóipar, az építőipar, és kiemelkedő fejlődés volt látható a turisztikai ágazatban is.



Mindezzel párhuzamosan azokon a területeken, ahol az EU-nak támogatnia kellett volna az országot - például a mezőgazdaságot az aszálykárok miatt - ez nem sikerült.



Az uniós források megérkezésével, amely egy "józan kompromisszum keretében" történt, a nemzeti kormány teljesíteni tudja azon vállalásait, például a pedagógusbérek fejlesztését, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a növekedés megmaradjon - fogalmazott.



Jelezte: a gazdasági szakértők várakozásai szerint 2024-re újra stabil növekedési pályára léphet a térség, és pozitív változások várhatók például a külkereskedelmi hiányban is már 2023 végére.