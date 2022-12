Illegális bevándorlás

Bakondi György: a honvédek példásan teljesítették szolgálatukat a határon

A Magyar Honvédség sok katonája teljesítette szolgálatát a határon, példás helytállással, becsülettel - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán csütörtök este.



Bakondi György abból az alkalomból, hogy csütörtök reggel teljesítette utolsó szolgálatát a déli határon az utolsó honvédjárőr, elmondta: 2015-től voltak jelen a katonák a határokon, és az elmúlt években sok határsértőt, embercsempészt fogtak el.



Alig van olyan katona a Magyar Honvédségben, aki ne teljesített volna hosszabb-rövidebb szolgálatot a határon - jelezte a belbiztonsági főtanácsadó.



A honvédség erőinek áthelyezését az tette lehetővé, hogy a határvadász ezred kialakítása jó ütemben halad, már meghaladta az ezret a szolgálatba lépett határvadászok száma - mondta.



A belbiztonsági főtanácsadó hangsúlyozta: a határőrizeti rendszer három elemből áll: a kerítésből és a műszaki akadályrendszerből, a jogi határzárból, illetve a katonai - most már határvadászi és rendőri - biztosításból. Mindhárom alapfeltétele a sikeres határőrizetnek - mondta.



Kiemelte: a határvadászok megfelelően képesek garantálni a határ biztonságát.



Arról is beszélt: január elsejétől, Horvátország schengeni csatlakozásával lehetőség lesz arra, hogy a horvát határszakaszról a szerb vagy a román határszakaszra is átcsoportosítsanak erőforrásokat.



Az egyre erősödő migrációról szólva Bakondi György felhívta a figyelmet arra: a migráció, amelyben százezrek vesznek részt, a bűnözőknek is megkönnyíti az elrejtőzést.