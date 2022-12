Kormány

Novák Katalin: Orbán Viktorral egyenrangú, korrekt a viszonyunk

A köztársasági elnök örömét fejezte ki, hogy ma Magyarországon az ország két vezetője rendszeresen érdemben tud beszélni egymással. 2022.12.27 08:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy államfő mozgástere egészen más, mint a kormánynak, a családok ügye és a családi értékek melletti kiállást azonban továbbra is fontosnak tartom - mondta a köztársasági elnök a TV2 Tények című műsorának adott hétfői karácsonyi interjújában. Novák Katalin az ukrajnai háború mellett arról is beszélt, hogyan egyezteti össze az államfői hivatást a családdal.



Az államfő felidézte: a kétévnyi koronavírus-járvány után jött a háború és annak minden gazdasági következménye, amelyek a magyarokat is súlyosan érintik, de reményét fejezte ki, hogy a magyar családok legalább ezen a néhány napon tudnak egymásra és a szeretet megélésére koncentrálni a családban.



Novák Katalin elmondta: megérinti, ha nehéz helyzetben, "szinte láthatatlanul" élő magyar családokkal találkozik, vagy épp az, amikor Kárpátalján a beregszászi református templom első adventi istentiszteletén egy kismamát látott énekelni. Abban, hogy vannak olyanok, akik a háborús helyzetben is mernek és akarnak gyermeket vállalni, egyszerre van ott a mélység, a nehézség, a fájdalom, és a reménység is, amit egy új élet hordoz - magyarázta.



Kijevi útjáról - amely elsősorban biztonsági okokból volt sokak számára váratlan - elmondta, hogy amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívta egy rendezvényre, aminek lényege az volt, hogy az afrikai országokban éhezők számára jusson el az ukrán gabona, és ezt Magyarország is támogathatta, úgy döntött, elfogadja azt.



Ukrajna egy szomszédos ország, amelyet megtámadott a szomszédja, Oroszország, és ebben a helyzetben egyfelől kifejezni az irántuk való szolidaritást, másfelől kapcsolódni egy ilyen humanitárius akcióhoz, számára olyan lehetőség volt, amiben szerette volna Magyarország támogatását kifejezésre juttatni - mondta az államfő.



Hozzátette: az ukrán vezetőkkel találkozva megragadta a lehetőséget arra, hogy a kárpátaljai magyarság, mint ukrajnai kisebbség helyzetéről is szóljon, majd a látogatást követően egyenesen Kárpátaljára ment, ahol az advent első vasárnapját a magyar közösséggel ünnepelte.



Arról is beszélt: a diplomácia világában számos eszköz van arra, hogy érzékeltesse, amiről úgy gondolja, hogy érzékeltetnie kell, mert az országa érdeke azt kívánja. Közölte: egyet tud érteni a magyar külpolitikával, ő ehhez hozzátenni tud, nem ezzel szemben szeretne menni.



Novák Katalin a közösségi médiát kötelező elemnek tartja, lehetőségnek, hogy eljusson közvetlenül is sokakhoz, azonban hangsúlyozta: ez a valóságnak csak egy kicsi szelete. A családtagjait a minősített pillanatokban igyekszik megmutatni a nyilvánosságnak, de csak akkor, amikor ők ezzel egyetértenek - szögezte le.

A köztársasági elnök Orbán Viktor miniszterelnökkel való kapcsolatáról hangsúlyozta: egyenrangú, korrekt viszonyuk van, és örömét fejezte ki, hogy ma Magyarországon az ország két vezetője rendszeresen érdemben tud beszélni egymással. Meggyőződése, hogy ez a magyar emberek érdeke - tette hozzá.



A pedagógussztrájkról szóló kérdésre Novák Katalin azzal válaszolt, hogy Jelenits tanár úr 90 éves születésnapja alkalmából az Új emberben készített interjúban jó volt olvasnia, hogy egy ízig-vérig pedagógus miként beszél a tanárok szerepének fontosságáról, hogy mennyire nem becsülhetjük meg eléggé azokat, akikre a gyermekeink nevelését bízzuk.



A szülők mellett a pedagógusok jelentik a kulcsot ahhoz, hogy a gyerekeinkből milyen felnőttek válnak - jelentette ki köztársasági elnök. Ezért álláspontja az, hogy függetlenül minden európai uniós vagy egyéb forrástól és gazdasági nehézségtől, meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a pedagógusok a nekik járó anyagi és erkölcsi megbecsülésben részesülhessenek Magyarországon.



Novák Katalin a családpolitikáról kiemelte: egy államfő mozgástere egészen más, mint a kormánynak, és ezt tiszteletben tartja. A családok ügye azonban sokkal tágabb a kormányzati döntéseknél, és továbbra is fontosnak tartja a családok és a családi értékek melletti kiállást, valamint a családalapítás előtt állók bátorítását.



Az államfő jelezte: első ünnepi elnöki köszöntőjében igyekszik majd méltóképpen megjelenni, és olyan hangon megszólalni, amit akkor fontosnak tartanak a magyar emberek. Bízik abban, hogy a nézők azt fogják érezni: nemcsak közöttük él, hanem velük éli ő is a mindennapjait. Őt is a magyar embereknek a problémái, kérdései foglalkoztatják nap mint nap, és azon gondolkodik, hogy köztársasági elnökként mit tehet azért, hogy mindenki érezze: több az, ami összeköti a magyarokat, mint ami elválaszt és megkülönböztet - fogalmazott Novák Katalin.