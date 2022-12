Ukrajnai háború

Zelenszkij-Biden találkozó: Washington Patriot légvédelmi rakétarendszert küld Ukrajnának

Az Egyesült Államok Patriot nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert ad Ukrajnának - jelentette be hivatalosan Joe Biden elnök, amikor a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.



Az ukrán államfő szerdán a déli órákban érkezett Washingtonba, ahol délután négyszemközt tárgyalt az amerikai elnökkel. Joe Biden a négyszemközti megbeszélés előtt megemlékezett arról, hogy 300 napja tart a háború, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei Európában és másutt továbbra is gondoskodni fognak arról, hogy Ukrajna rendelkezzen a szükséges pénzügyi, humanitárius és biztonsági segítséggel.



Az elnök a megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Patriot-rendszer szállítása mellett az Egyesült Államok vállalja egyéb katonai eszközök közvetlen szállítását amerikai készletekből, valamint bizonyos szerződéses kötelezettségvállalásokat is, összesen 1,8 milliárd dollár értékben.

Az elnök kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a rakétarendszer szállítása nem jár a konfliktus szempontjából eszkalatív hatással, mert védelmi felhasználásról van szó, és nem támadó jellegű alkalmazásról.



Hozzátette, hogy ő és az ukrán elnök is békét akar, és ennek egyszerű módja az lenne, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy döntene, hogy "kivonul" (Ukrajnából). "Ez viszont most nem fog megtörténni" -jegyezte meg Joe Biden, amihez hozzáfűzte, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei a további segítségnyújtásra fordítják figyelmüket, hogy Ukrajna a harctéren legyen képes győzni.



Volodimir Zelenszkij a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy köszönetet mondani érkezett az ukrán emberek nevében az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok polgárainak az elmúlt hónapokban nyújtott támogatásért.



Úgy fogalmazott, hogy jó hírekkel tér haza, a most bejelentett pótlólagos katonai csomag legerősebb eleme a Patriot-rendszer, ami jelentősen növeli majd az ukrán légvédelem hatékonyságát.



Az ukrajnai humanitárius helyzettel kapcsolatban kijelentette, hogy a tél túlélési kérdéssé vált az ukrán emberek számára. Beszélt Oroszország felelősség vonásáról, és arról is, hogy az amerikai elnökkel közösen van javaslat a béke elérésére is.



Megállapította, hogy az elmúlt hónapok eseményei igazi partnerré és szövetségessé tették Ukrajnát és az Egyesült Államokat



Az ukrán elnök washingtoni idő szerint az esti órákban a Kongresszus tagjai előtt is beszédet mond.



Volodimir Zelenszkij még elutazása előtt kiadott üzenetében a látogatás céljaként jelölte meg, hogy megerősítse Ukrajna ellenállóképességét és védelmi képességeit, valamint megvitassa az együttműködést országa és az Egyesült Államok között.