Időjárás

Újra lehet szánkózni és síelni a Normafán

Sportolásra alkalmas szórt hóval várja a szánkózni, sífutni vágyókat a Normafa - közölte a Hegyvidéki Önkormányzat szombaton az MTI-vel.



Azt írták, hogy a behavazott részek ingyenesen használhatók, de a későbbiekben a Szent Anna-kápolna melletti sífutópálya - hasonlóan más síterepekhez - díjkötelessé válik, igaz, akkor majd a jegyhez a karbantartott és este kivilágított pályán kívül öltözési, zuhanyozási lehetőség is kapcsolódik.



Hozzátették, az Anna-réti szánkópálya, mely a közkedvelt játszótér alatt található, a későbbiekben is ingyenesen használható.



A lesiklópálya még nem üzemel, de remélik, a következő években ott is elkészülhet a felújítás.



Felhívták a figyelmet: a pályák kizárólag saját felelősségre használhatók, a havas területre belépéssel mindenki elfogadja a házirendet, mely a www.normafapark.hu oldalon található.