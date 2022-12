Válság

Bankmonitor: egyes bankok már felfüggesztették a Babaváró hitel forgalmazását

A hatályos szabályok alapján csak év végéig lehet szerződést kötni a Babaváró hitelre, ezért egyes bankok már felfüggesztették a termék forgalmazását - hívta fel a figyelmet a Bankmonitor.hu portál pénteken.



Megjegyezték, hogy a kormány ugyan bejelentette a konstrukció fennmaradását jövőre is, azonban a részletekről még semmilyen szabályozás nem jelent meg, és elképzelhető, hogy egyes feltételek módosulnak.



Azt írták, hogy a CIB Bank december 15-től nem fogad be kérelmet, a MagNet Bank december 12-vel függesztette fel a termék értékesítését.



Az MKB Bank december 23-ig fogadja be Babaváróhitel-kérelmeket.



Az OTP Bank nem függesztette fel az igények befogadását, ugyanakkor kiadott egy figyelmeztetést, miszerint december 15-ét követő befogadásoknál nem garantálható, hogy határidőig megköthető a szerződés.



Az UniCredit Bank is arra figyelmeztet, hogy csak addig befogadja a kérelmeket, amíg reálisnak látja az idei szerződéskötést.



A többi pénzintézet honlapján még érdemi információt nem találni, azonban érdemes sietni - írták.