Kormány

Menczer Tamás: Magyarország tartja magát a megállapodásokhoz

Magyarország tartja magát "azokhoz a megállapodásokhoz, amelyeket a kohéziós forrásokról és a helyreállítási alapról kötött" - mondta csütörtökön az M1 aktuális csatornán a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára, aki a magyar kormány nagy sikereként értékelte a megállapodásokat.



Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy Brüsszelnek kompromisszumra kell törekednie, nem pedig nyomásgyakorlásra, "ez persze Lengyelország vonatkozásában is igaz" -tette hozzá.



A globális minimumadóról elmondta: a magyar kormány nem támogat adóemelést, és elérte, hogy az iparűzési adót "be lehet számítani", így Magyarországon nem lesz adóemelés a globális minimumadóval összefüggésben.



Menczer Tamás kitért arra is: sikerült azt a kompromisszumot elérni, hogy az EU az uniós költségvetésen belül nyújt segítséget Ukrajnának, nem pedig közös hitelfelvétellel.



Az államtitkár értékelése szerint a magyar érdekeket minden döntésnél meg tudták védeni.



Az uniós tagországok energiaügyi minisztereinek e heti tanácskozásáról azt mondta: sikerült elérni, hogy az atomenergiára ne vessenek ki szankciót, mivel az Magyarország számára "vörös vonal". A gázársapkát Menczer Tamás bújtatott brüsszeli szankciónak nevezte, amelynek - mint mondta - célja az orosz gáz kiszorítása Európából. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar gazdaság nem tud talpon maradni orosz gáz nélkül, ezért a gázársapkát a kormány nem támogatja.



Az Európai Parlament volt alelnökét, Eva Kailit ért korrupciós vádakkal kapcsolatban úgy fogalmazott: azokról derült ki, hogy azok korruptak, akik korrupcióval vádolták Magyarországot.