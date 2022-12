Illegális bevándorlás

Bakondi György: nő a migrációs nyomás

Nő a migrációs nyomás, idén már több mint 260 ezer migránst fogtak el a magyar határvédelmi szervek, ami jóval több mint kétszerese a tavalyinak - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán kedden.



Bakondi György elmondta: a balkáni útvonalon mindenütt jelentősen nőtt az illegális bevándorlók száma. Törökországban már a legálisan ott tartózkodó migránsok száma is 3,7 millió, nem beszélve az illegális bevándorlókról. Erősödik a görög szigetekre és a zöldhatárra, illetve Bulgáriára nehezedő nyomás is. Szerbia esetében pedig a vízumrendszer bonyolítja a helyzetet, ugyanis Indiából, Pakisztánból és több afrikai országból vízummentesen érkezhetnek a migránsok, és fennáll a veszélye, hogy illegálisan folytatják útjukat. Szerbia vízumegyezményei felülvizsgálatára készül - ismertette a főtanácsadó.



Hozzátette: a magyar zöldhatáron is egyre nagyobb a nyomás, fiatal férfiak nagy csoportokba, felfegyverkezve, erőszakosan lépnek fel. Már több mint 450 támadás érte a magyar határőrizeti szervek tagjait. Az embercsempészek egyre erőszakosabbak, egyre újabb módszerekkel próbálkoznak. Korábban alagutakat ástak a kerítés alatt, majd létrákon próbálták átjuttatni az illegális migránsokat, mire a magyar hatóságok megnövelték a kerítés magasságát - mondta a szakember.



Szerb területen szír, marokkói, afgán embercsempészcsoportok küzdenek egymással a területekért, a szerb rendőrök többszáz elfogást hajtottak végre, de magyar oldalon is nő a megakadályozott átkelési kísérletek és elfogott illegális bevándorlók száma - mondta a főtanácsadó. Hangsúlyozta, a magyar kormány műszaki, érzékelő berendezésekkel és a határvédelem létszámának növelésével garantálja a magyar emberek biztonságát



Horvátország schengeni övezethez csatlakozása azt jelenti, hogy megszűnik a határforgalom ellenőrzés, várakozás a magyar-horvát határon, ami jó az utazóknak, fuvarozóknak. Horvátország vállalta, hogy teljesíti a külső határok védelmére vonatkozó kötelezettségeit, így remélhetőleg csökken az illegális határátlépők száma - tette hozzá.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta: új jelenség, hogy a hideg beálltával sem csökken a határsértők száma. Egyre fontosabb a schengeni övezet védelme és a balkáni országok támogatása, ezért is küld Magyarország rendőri segítséget Szerbiába. A magyar rendőrök ottani tevékenysége sikeres, már több ezer határsértőt fogtak el. Lassan az uniós országok is megértik, hogy biztonsági érdek a balkáni országok támogatása és uniós csatlakozása.

Azzal kapcsolatban, hogy a német kancellár a közelmúltban is kedvezően beszélt a bevándorlásról, Bakondi György kifejtette: a munkaerőhiány és a nyugdíjrendszer problémái miatt ez részben érthető, de akkor miért nem a legális migrációt támogatja Németország? Mi szükség olyanokra, akik ismeretlen háttérrel és céllal, bűnözők segítségével erőszakosan érkeznek egy másik országba? Érdemes lenne azt is vizsgálni, hogy az elmúlt években így érkezők közül vajon hányan tanulták meg a befogadó ország nyelvét és kezdtek el valóban dolgozni - jegyezte meg a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.