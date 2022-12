Kormány

Szijjártó akár a Holdra is elrepülhetett volna idén

Több mint 420 ezer kilométert tett meg idén a külgazdasági és külügyminiszter, amivel megdöntötte a tavalyi számait is - és még nincs vége az évnek.



A 24.hu térképezte fel, hogy Szijjártó Péter mennyit repült az idén. Megjegyezték, hogy már 2021-ben is majdnem annyit repült, mint amekkora Föld és a Hold átlagos távolsága (ez 384 ezer kilométert jelent), idén azonban már mostanra is bőven meghaladta ezt a mértéket. December 1-jéig bezárólag a külügyminiszter 214-szer szállt repülőre, és az utakkal összesen mintegy 420 ezer kilométert utazott.



A repülőutak száma egyébként még így is kevesebb, mint tavaly volt, átlagosan viszont hosszabbak voltak, mivel Szijjártó Péter gyakran utazott messzi tájakra, például a tengerentúlra is. Ennek az egyik leginkább eklatáns példája idén októberben volt, amikor Budapestről Luxemburgba, utána az Egyesült Államokba, onnan Dél-Amerikába, majd újra az Egyesült Államokba utazott, mielőtt hazatért volna Magyarországra: ezen a körúton több mint 41 órát töltött a levegőben, és 31 ezer kilométert tett meg.



A lap megkérdezte a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is arról, hogy mennyibe kerültek ezek az utak, de nem kaptak választ a kérdésre. Mindemellett az utakra használt, a Honvédség által üzemeltetett kormánygépek (a 140 fős Airbus A319, valamint az ennél kisebb Dassault Falcon 7X) átlagos üzemeltetési költsége alapján azt valószínűsítik, hogy 1,5 és 1,8 milliárd forint közti összegbe kerülhettek az utak.