Migráció

Rétvári Bence: megszűnik a határellenőrzés Magyarország és Horvátország között januártól

Megszűnik a határellenőrzés Magyarország és Horvátország 344 kilométer hosszú határszakaszán január elsejétől, miután az európai uniós tagállamok belügyminiszteri tanácsa jóváhagyta Horvátország csatlakozását a schengeni övezethez - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Brüsszelben csütörtökön.



Rétvári Bence miniszteri tanácskozást követően magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: Horvátország schengeni csatlakozásával élénkebbé válhat a két ország közötti közlekedés, és megkönnyíti a turizmust. Az, hogy átjárhatóvá válik a magyar-horvát határ, azt is jelenti, hogy az eddig ott szolgálatot teljesítő - a határőrizetben részt vevő - rendőrök munka erejét más határszakaszok védelmében vagy az ország biztonságának megőrzésében lehet hasznosítani - mondta.



A tanácsülés részleteit ismertetve az államtitkár közölte: Románia és Bulgária nagyon közel került ahhoz, hogy a schengeni övezet része legyen, ettől két szavazat választotta el a két országot.



"El kell ismerni, hogy a két ország tizenegy éve a schengeni övezet előszobájában várakozik. Évek óta teljesítik azokat az uniós elvárásokat, melyek a csatlakozáshoz szükségesek" - fogalmazott Rétvári Bence, majd hozzátette: tizenegy év után nem lehet újabb és újabb feltételeket szabni, vagy a csatlakozástól független politikai szempontokat figyelembe venni a schengeni tagság elfogadásához.



Kijelentette: Magyarország mindvégig nagyon hangsúlyozottan támogatta Horvátország mellett Románia és Bulgária schengeni csatlakozását. Magyarország azt szeretné, hogy ez a két ország is mihamarabb az unión belüli szabad mozgást biztosító övezet része legyen. Csatlakozásuk a gazdasági kapcsolatok erősítése mellett segítené az unió külső határainak védelmének megerősítését, ami az illegális migráció visszatartásában játszana jelentős szerepet. Magyarország szempontjából továbbá nemzetpolitikai szempontból is fontos, hiszen a magyar-román határ két oldalán élő magyarok számára könnyebbé válna az átjárás - hangsúlyozta.



A tanácskozás migrációról szóló vitájával összefüggésben Rétvári Bence azt mondta: Magyarország továbbra is elutasít - és a későbbiekben sem fog támogatni - olyan javaslatot, mely a migránsokat kvóták alapján osztaná el a tagországok között. Amikor a migráció tekintetében más tagországok kapacitásai is kimerülőben vannak, akkor nem a migráció serkentésén, nem a határok megnyitásán, nem a migránsok kvóták szerinti elosztásán, hanem a migráció megállításán kell dolgozni - jelentette ki. E tekintetben a visegrádi országok szövetségesévé vált Olaszország, Róma ugyanis világosság tette, hogy nem csak a szárazföldön, hanem a tengereken is meg lehet fékezni az illegális migrációt - tette hozzá a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.