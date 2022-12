Országgyűlés

Törvényalkotási dömpinggel zárul a parlament ülése

Törvényalkotási dömpinggel zárja háromnapos ülését szerdán az Országgyűlés.



A 8 órakor kezdődő tanácskozás - amelyet az idei utolsónak terveznek - két javaslat kivételes eljárásban történő tárgyalásával kezdődik.



Képviselőként nyújtotta be a fideszes Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára azt az országgyűlési határozati javaslatot, amely január 22-ét hivatalosan is a magyar kultúra napjává nyilvánítaná. Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye befejezésének jövőre lesz a 200. évfordulója.



Ugyancsak kivételes eljárásban tárgyalja, azaz a nap folyamán el is fogadhatja a parlament azt a fideszes képviselők által kezdeményezett politikai nyilatkozatot, amely a Magyarország érdekeivel ellentétes politikai nyomásgyakorlás elutasításáról szól. Az Országgyűlés ebben visszautasítaná a német Bundestag és a holland parlament indítványait, amelyek a Magyarországgal szemben indított kondicionalitási eljáráshoz kapcsolódóan kétségbe vonták a megállapodás komolyságát.



A parlamentnek délután negyed öttől több mint három tucat döntést kell meghoznia.



Szavazás lesz az Európai Bizottság kérésére a képviselői vagyonnyilatkozati rendszer módosításáról, a felsőoktatási törvény módosításáról, amely alapján a jövőben a diploma megszerzésének nem lesz törvényi feltétele a nyelvvizsga. Dönthetnek az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról is, amelynek főbb elemei közé tartozik a praxiskörzetek állami meghatározása, az ügyeleti rendszerben az állami mentőszolgálat szerepének bővítése, a szakápolási rendszer átalakítása.



Határoznak a képviselők a 2021-es zárszámadásról is és 2026-ig szóló ötödik nemzeti környezetvédelmi programról is.



A parlament megválaszthatja a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökét és tagjait, továbbá újraválaszthatja Bándi Gyulát az alapvető jogok biztosa jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesévé.