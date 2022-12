Oktatás

BM: már 44 ezren töltötték ki az oktatási kérdésekről indított szülői konzultációt

Bár még csak most indult, de már 44 ezren kitöltötték az oktatási kérdésekről indított szülői konzultációt - közölte a Belügyminisztérium hétfőn az MTI-vel.



Hozzátették: eddig 344 ezer szülőnek ment ki értesítés az elektronikus kérdőív kitöltésének lehetőségéről, így a magas válaszadói szám alapján különösen sikeresnek mondható az indulás. Közölték, a szülők több nap alatt, folyamatosan kapják az értesítéseket, előbb a tankerületi iskolákban, majd az egyházi és magánintézményekben, és várhatóan a hét közepéig minden szülő megkapja az értesítést a KRÉTA rendszerben.



Emlékeztettek rá, a tárca minden magyar diák szüleit megkérdezi többek között a leckeírásra fordított időről, az iskolai értékelésről, magánórákról, az osztályon belüli magatartási problémákról, az iskolai művészeti és sportolási lehetőségekről, tanórán kívüli programokról. A válaszadás önkéntes és anonim.



Közölték azt is, a nyár és az ősz folyamán már 25 ezer, illetve 33 ezer pedagógus válaszolt az oktatásért felelős Belügyminisztérium kérdéseire az iskolák helyzetével, az oktatók teljesítményének értékelésével kapcsolatban. Az összes magyar pedagógus után az összes magyar szülőt kérdezzük meg egy-egy konkrét kérdés kapcsán, illetve van lehetőség szabadon egyéb üzenet írására is - jegyezték meg, kiemelve, hogy most mindenkinek lehetősége van elmondani a véleményét a döntéshozóknak.



"A magyar oktatás történetének legátfogóbb konzultációja zajlik, hiszen már eddig összesen több mint 100 ezer oktatói és szülői vélemény érkezett vissza" - írta a Belügyminisztérium.



A tárca tudatta azt is, hogy már eddig is figyelembe vette a korábbi konzultációk eredményeit, és ez így lesz a továbbiakkal is.



"Hisszük, hogy az oktatás helyzetén javítani az érintettek minél szélesebb körével egyeztetve, velük egyetértésben érdemes" - írták, és azt kérték, a gyermekek és az oktatás jövője érdekében minél többen töltsék ki a kérdőívet december 15-ig.