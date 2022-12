Kormány

Dömötör Csaba: már több mint egymillióan részt vettek a nemzeti konzultációban

Már 1 millió 23 ezren részt vettek a kormány nemzeti konzultációjában - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videóban.



Dömötör Csaba azt mondta, ebből is látszik, hogy olyan kérdésekről van szó, "amelyek mindannyiunk életét érintik, és amelyekről mindenkinek van véleménye".



Ez nem véletlen - tette hozzá. Szavai szerint arról volt szó, hogy a szankciók majd véget vetnek az orosz-ukrán háborúnak. Ez nem így történt, "kaptunk viszont helyette egyre nagyobb gazdasági viharfelhőket". Elszállt az energia ára, rég nem látott mértékben drágulnak az élelmiszerek, tartósan magas az infláció - sorolta.



Az államtitkár azt mondta: "eljutottunk oda, hogy gazdasági szempontból leginkább Európa húzza most a rövidebbet".



Közben "nyoma sincs annak, hogy Brüsszelben változtatni akarnának ezen a politikán", sőt újabb szankciókat akarnak - jelentette ki.



"Ezért is biztatunk mindenkit arra, hogy mondja el véleményét, és vegyen részt a konzultációban" - emelte ki Dömötör Csaba, megjegyezve: a kérdőíveket postán és interneten is vissza lehet küldeni december 9-éig.



"A dolgok nem mehetnek így tovább, irányváltásra van szükség. És ha sokan állunk ki az igazunkért, közösen el is érhetjük!" - hangoztatta az államtitkár.