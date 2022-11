EU

Orbán magának akarja a pénzt?

Pénteken az Európai Parlament olyan állásfoglalást fogadott el, amelyben azt javasolta az Európai Bizottságnak, hogy fagyasszák be a Magyarországnak szánt uniós forrásokat.



A Fidesz ezután azzal vádolta a határozatot elfogadó képviselőket, hogy szavazatukkal a magyaroktól vettek el pénzt.



Ám a határozat szövegében az szerepel, hogy ha a kormány nem kapja meg az uniós forrásokat, az EU-nak az önkormányzatokon keresztül akkor is el kell juttatnia azokat az emberekhez és a vállalkozásokhoz.



Azonban, a Fidesz európai parlamenti képviselője, Hidvéghi Balázs módosító indítványt nyújtott be, amiben javasolta, hogy ez a rész kerüljön ki a határozat szövegéből.



Rónai Sándor azt mondta, hogy az EP-képviselők "háromnegyedes arányban szavazták le a magyarokat eláruló módosítást".



A DK szerint Orbán Viktor az év lebukását mutatta be Brüsszelben azzal, hogy meg akarta akadályozni, hogy a magyar emberek, vállalkozások és önkormányzatok uniós pénzhez jussanak. A miniszterelnök háromszorosan is elárulta Magyarországot és a magyarokat: először amikor 12 éven át ellopta a magyaroknak szánt uniós pénzt, másodszor amikor az Európai Bizottság felszólítására sem számolta fel a korrupt rendszerét és állította helyre a jogállamot, harmadszor pedig amikor saját kezűleg akarta megakadályozni, hogy a magyarok akkor is uniós pénzhez jussanak, ha azt a pénzt nem ő oszthatja el. Ha tehát Orbán nem tud lopni, akkor szerinte inkább menjen tönkre egész Magyarország. Ez egy magyarellenes politika, ez hazánk nyílt elárulása - jelentette ki a DK-s politikus.