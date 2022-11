Magyarország

Az Action for Democracy elutasítja "a titkosszolgálatok politikai munkára fogását"

Az Action for Democracy határozottan elutasítja, hogy a magyar kormány "politikai célok szolgálatába állította a titkosszolgálatokat", amikor szervezetük magyarországi aktivitását figyeltették meg - közölte szervezet által megbízott sajtóügynökség, az Eurolex Consulting Kft. csütörtökön az MTI-vel.



A közleményben úgy fogalmaztak, hogy "az adóforintok elherdálása után" a Nemzeti Információs Központ vezetése ugyanazt állítja, amit az Action for Democracy: minden támogatásuk teljesen jogszerűen történt.



Hozzátették: a tényekkel kapcsolatban nem érhette nagy meglepetés a közvéleményt, mivel a szervezet a tevékenységéről március óta konzekvensen beszámolt a nyilvánosságnak.



Azt írták: büszkén vállalják, hogy a törvényes keretek maximális betartásával - sok más nemzetközi alapítványhoz és szervezethez, így például az EU-hoz hasonlóan - a demokrácia és a jogállamiság védelmét támogatták.



A szervezet alapítóinak és tanácsadó testületi tagjainak a jelentés által "baljósként" beállított kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerét és "sugallt amerikai kormányzati bekötöttségét" a "politikai fantazmagória birodalmába" sorolták, hangsúlyozva, hogy támogatási döntéseik teljesen függetlenek mindennemű kormányzati és egyéb külső befolyástól.



Mindezzel együtt elfogadhatatlannak nevezték, hogy a magyar kormány a titkosszolgálatokat politikai célra használja, kellemetlen helyzetbe hozva a szolgálatokat is, amit a jelentés "sok helyen igen erőltetett megállapításai is bizonyítanak".



Rendkívül aggasztónak tartják, hogy a kormány szerintük a teljes államapparátust bevetette az Action for Democracy, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Datadat elleni lejárató kampányban, és "nyíltan politikai célokra használja a titkosszolgálatokat, a rendőrséget, illetve az adóhivatalt".



Jelezték: az Action for Democracy megteszi a szükséges diplomáciai és jogi lépéseket a folyamatos támadások "semlegesítése" érdekében.