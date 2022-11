Diplomácia

Szijjártó: meg kell akadályozni, hogy a háború mellett illegális migrációs hullámok is sújtsák Európát

Meg kell gátolni, hogy az ukrajnai háború mellett újabb tömeges illegális migrációs hullámok is sújtsák Európát, ez ugyanis egyszerre már túl sok lenne a kontinensnek, ezért szoros együttműködésre van szükség a védvonalként szolgáló észak-afrikai és közel-keleti országokkal - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Barcelonában.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Unió és a déli partnerség országainak külügyminiszteri találkozóját követően hangsúlyozta: Ukrajnában regionális fegyveres konfliktus zajlik, azonban a hatásai globálisak, és ma a legfontosabb feladat annak megelőzése, hogy maga a háború is világszintűvé váljon, ehhez pedig végre mindenkinek a békéért kellene dolgoznia.



"Mind Európának, mind a déli szomszédságunknak, Észak-Afrikának, a Közel-Keletnek is az az érdeke, hogy minél előbb béke legyen" - szögezte le.



Kiemelte, hogy a háború okozta világélelmezési válság éppen azokat az országokat sújtja leginkább, ahol amúgy is nehéz a helyzet, amelyek egyébként is könnyebben tudnak destabilizálódni.



"Ezért most a legfontosabb, hogy meggátoljuk, hogy a világélelmezési válság újabb migrációs hullámokat váltson ki, mert ezek szintén Európába indulnának, és Európa nincsen abban az erőállapotban, hogy egyszerre két biztonsági típusú kihívással is szembe tudjon szállni" - fogalmazott.



Szijjártó Péter kijelentette: mivel meg kell akadályozni, hogy a háború mellett még az illegális migráció is sújtsa Európát, ezért a közösségnek abszolút érdeke a legszorosabb együttműködés kialakítása az észak-afrikai és közel-keleti országokkal.



Márpedig - mint mondta - ehhez fontos támogatni az érintett régiókban lévő államokat, amelyek így "mintegy európai védvonalként" feltartóztathatják a migrációs hullámokat.



"Ehhez Brüsszelnek kellene alapvetően változtatni, Brüsszelnek be kellene fejeznie migrációt támogató politikáját" - közölte.



A miniszter szerint mielőbb világossá kell tenni, hogy Európába csak legális úton lehet belépni, ahogyan azt is, hogy a határsértés bűncselekmény, és ekként a Földközi-tengeren bevándorlókat szállító hajókat üzemeltető NGO-k "bizony embercsempészek", akikkel szemben ennek megfelelően kell fellépni.



"A határainkat meg kell védeni, mert különben az illegális migráció és a háború jelentette biztonsági kihívás egyszerre sok lesz Európának" - összegzett.