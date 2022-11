Pályázati hírek

Sajtóközlemény

A DATA-PRESS Informatikai Szolgáltató Kft., 356 millió forintot meghaladó vissza nem térítendő támogatást nyert el 2020.12.01. napján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI)” című pályázati kiírásán. Az 513 millió forint összköltséget meghaladó projekt keretien belül mezőgazdasági pótkocsikra szerelhető, flottában menedzselhető, hasznosteher-mérő berendezés kifejlesztése valósul meg.

A projekt célkitűzése egy olyan olcsó, utólag is beszerelhető, típusfüggetlen mérőberendezés kifejlesztése volt, amelyet mezőgazdasági szállítójárműveken, pótkocsikon, nemcsak a gépjárművezetőjének szolgáltat információt a szállított termény tömegéről, hanem flottába köthetően, automatikusan, központi nyilvántartásban rögzíti a fel- és lepakolás helyszínei között szállított termény tömegét. A kialakított rendszer lehetővé teszi, hogy a legkevesebb emberi beavatkozással, azaz a legkevesebb többletmunkával lehet adminisztrálni és nyomon követni a szállítmányt. A projekt célja az volt, hogy a mezőgazdasági szállítójárművekre felszerelendő új berendezés, a tengelyekhez rögzített piezoelektromos nyomás- és/vagy nyúlásszenzorok mellett, saját GPS vevővel is el legyen látva, hogy a nyomon követés során az esetleges tömegváltozások helyszínét is azonosítani lehessen.



A projekt újdonságtartalma, hogy mezőgazdasági szállítójárműveken elhelyezett hasznosteher-mérő műszerek nemcsak a gépjármű vezetőjének szolgáltatnak információt, hanem lehetővé teszik a gazdaság számára, hogy az összes szállítójárművük által szállított tömegmennyiséget akár percről-percre történő lebontásban is, összesítetten is nyomon követhetik. Ez újabb lehetőséget nyitt meg a kifejezetten szállítmányozással foglalkozó cégek esetében, mivel lehetővé teszi a valós szállított tömeg alapján történő automatikus elszámolás és futásteljesítmény (igénybevétel) kialakítását. A K+F projekt eredményeképpen kialakított új, flottában menedzselhető, hasznosteher-mérő rendszer nagy biztonságot nyújt a gazdaságoknak, és új piaci szolgáltatási lehetőségeket jelent a szállítmányozó cégeknek. Továbbá jelentős üzleti előnyt biztosít, mint választható kiegészítő, az új mezőgazdasági pótkocsikat forgalmazó cégek számára.



