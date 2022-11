Bűncselekmény

Vádat emeltek a Galambos Lajos büntetőügyében befolyással üzérkedők ellen

Vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva, hivatalos személyi jelleg színlelésével elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt öt személyellen a Székesfehérvári Törvényszéken, akik egy ismert zenésznek azt ígérték, hogy az ellene és feleségével szemben folyó büntetőeljárást kedvezően befolyásolják - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán az MTI-vel.



A főügyészség nem nevezte meg az ismert zenészt, de a gyanúsításkor a sajtóban többször is megjelent, hogy Galambos Lajos - művésznevén Lagzi Lajcsi - büntetőügyéről van szó. Fröhlich Krisztián, Galambos Lajos ügyvédje akkor megerősítette ezt a Ripostnak, hozzátéve, hogy Galambos Lajosnak tevékeny része volt a társaság kézre kerítésében.



A főügyészség szerdai közleménye szerint 2021 júniusában egy vállalkozó, magát valótlanul hivatalos személynek kiadva, alkalmazottja segítségével azzal kereste meg az ismert zenészt, hogy 200 millió forint kifizetése ellenében biztosítani tudja, hogy az ellene és feleségével szemben folyamatban lévő büntetőeljárás letöltendő szabadságvesztés kiszabása nélkül záruljon le.



A vállalkozó a legfőbb ügyészre hivatkozott mint aki elintézi az ügyet, majd a zenész jelenlétében kihangosított telefonon beszélt egy, a legfőbb ügyész "jobbkezeként" megjelölt személlyel, aki garantálta, hogy az eljárás alatt álló terhelteknek nem kell börtönbe vonulnia - tartalmazza a vádirat.



A zenész többször találkozott egy - a vállalkozó által ajánlott - ügyvéddel is, aki megerősítette, hogy a vállalkozó valóban képes kedvezően befolyásolni a bíróság döntését, és hozzátette, ehhez őt kell meghatalmazni védőként a büntetőeljárásban.



Az ügyészség további két embert is megvádolt, egyikük a vállalkozó hozzátartozója, aki aktívan támogatta őt a bűncselekmény elkövetésében, míg a másik, tudva a jogellenes ajánlatról, pénzért cserébe közreműködött a kapcsolat felvételében a zenésszel.



Az ügyészség szerint a vállalkozó, állításával ellentétben, nem rendelkezett sem ügyészi, sem más hivatalos személyi kapcsolattal, a kért jogtalan előnyt magának tervezte megtartani.



Az ügyészség a vádiratban egyebek mellett azt indítványozta, hogy a bíróság ítélje az ügyvédet és a vállalkozót végrehajtandó börtönbüntetésre, továbbá az ügyvédet végleges hatállyal tiltsa el a jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozás gyakorlásától.



Ha az előkészítő ülésen a vállalkozó beismeri a terhére rótt bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség 3 200 000 forint pénzbüntetés és öt év börtönbüntetést indítványoz.