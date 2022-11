Közlekedés-Budapest

Lánchíd - BKK: visszanyerte eredeti formáját a Clark Ádám téri körforgalom

Hétfőtől már az eredeti, nagy körforgalmat használhatják a Clark Ádám téren közlekedők, a hétvégén ugyanis befejeződött a tér helyreállításának első szakasza - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.



Azt írták, a kivitelező szakemberei a november 19-20-i hétvégén felmarták a Lánchíd felújításához kapcsolódva tavaly májusban kialakított ideiglenes körforgalom aszfaltját, és helyreállították a korábbról ismert "nagy" körforgalom nyomvonalát, emellett geodéziai kitűzésekkel elkezdték a szegélyek és a szigetek visszaépítését.



Hozzátették: a legfelső aszfalt kopóréteg - az időjárástól függően - a november 26-27-i hétvégén kerül fel, amikor az útépítési munkák miatt ideiglenesen újra lezárják az átmenő forgalom elől a teret. Ekkor festik fel a burkolati jeleket is az útra.



A virágágyás kialakításához szükséges humusz folyamatosan kerül be a tér közepére, ahová a füvesítés mellett december közepére az első, téli időjárásnak megfelelő növényeket is visszatelepítik majd - írták.



A BKK tájékoztatása szerint a Lánchíd felújítása továbbra is az ütemtervnek megfelelően és költségkereten belül halad. Közölték: a kivitelező szakemberei teljesen elbontották a pesti pilont körül ölelő állványzatot, és elkezdték a megújult világítótestek felszerelését, már a helyükre kerültek a pesti és a budai kapuzat alá függesztett kandeláberek. A híd "feldíszítését" hamarosan a pesti oldali és a mederkandeláberek elhelyezésével, majd a pesti korzókorlátok és parti lámpatestek visszaépítésével folytatják.



A BKK tudatta azt is, a tervek szerint december közepére a budai oldal díszes bronzkandeláberei is a helyükre kerülnek, amelyeket az elmúlt hónapokban gondos és aprólékos munkával rekonstruáltak és restauráltak a szakemberek. Emlékeztettek rá: az első világítóoszlopokat még az átkelő tavaly júniusi teljes lezárásakor emelték le a hídfőről - jegyezték meg.



A BKK közleményében emlékeztetett rá, a Lánchíd felújítása többek között a járdák felújításával és a műemléki elemek rekonstrukciójával folytatódik. A 2021 tavaszán kezdődött felújítás a tervek szerint 2023 őszéig tart.