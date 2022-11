Ukrajnai háború

Orbán: a szankciós politika egy lépés a háború felé

Tűzszünetre, béketárgyalásra van szükség az ukrajnai háborúban - hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának péntek reggel adott interjúban.



A szankciós politika egy lépés a háború felé - fogalmazott Orbán Viktor, aki kiemelte: a szankció gazdasági természetű intézkedés, de ha ennek révén beavatkozik valaki egy konfliktusba, állást is foglal, "lépést is tesz az egyik harcoló fél irányába, azaz a háború irányába".



A miniszterelnök hangsúlyozta: ha Európa a háború részeseként tekint önmagára, akkor egyre mélyebben vonódik be a konfliktusba, ezzel pedig erősödik a minket fenyegető veszély.



Jól látszik, hogy lépésről lépésre csúszunk bele ebbe a háborúba; még nem lőnek ránk, de már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy tényleges hadviselő féllé váljunk - fogalmazott a kormányfő, nagyon veszélyesnek nevezve azt, "amit Európa művel".



Kiemelte: Magyarország a béke nyelvén beszél, de rajtunk kívül senki nem követi ezt az irányvonalat.

Ezután sem fogjuk támogatni a szankciós politikát

Magyarország sose támogatta a szankciós politikát, és ezután sem fogja - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.



A miniszterelnök kiemelte: Magyarország nem engedheti meg magának, hogy minden lépésnél vétózik, "néha el kell engednünk egy-egy dolgot". Ahhoz viszont "ragaszkodnunk kell, hogy ránk nézve valamilyen más, a magyar érdekeknek megfelelő kivételes szabályt azért kiharcoljunk".



Ezért a szankciók "legpusztítóbb következményei alól Magyarország eddig mindig kihúzta magát" - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, folytatni kell ezt a politikát.

A cél az, hogy kimaradjunk a recessziós tendenciából

A cél az, hogy kimaradjunk az európai recessziós tendenciából - hangsúlyozta Orbán Viktor.



Az a célunk a következő évre, hogy megőrizzük a teljes foglalkoztatottságot, tehát mindenkinek legyen munkája, legyen az Európai Unió átlagát meghaladó növekedés, vagyis mi ne essünk recesszióba, és a legfontosabb nemzetstratégiai céljainkat se adjuk fel: nemzetegyesítés, családok támogatása - fogalmazott a kormányfő.



Jelezte, utóbbiakról "majd decemberben lesz értelme beszélni". Kijelentette, "sosem adunk föl fontos nemzetstratégiai célokat", ezért indított a kormány gyármentő programot, támogatja a kis- és középvállalkozásokat, rendelt el ár- és kamatstopot, segíti a vendéglátóhelyeket és a szállásadókat.



Folyamatosan jönnek a javaslatok, hogyan próbáljuk elviselhetővé tenni a helyzetet a vállalkozások és a magyar emberek számára is - mondta az interjúban Orbán Viktor.