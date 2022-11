Diaszpóra Tanács

Orbán Viktor: mi mindig a történelem magyar oldalán állunk

Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a Diaszpóra Tanács tagjait, akiknek köszönetet mondott azért, hogy az általuk vezetett szervezetek az elmúlt időszakban is világszerte eredményesen és bátran kiálltak Magyarország mellett a nemzetközi vitákban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke csütörtökön.



Orbán Viktor szerint a legutóbbi Diaszpóra Tanács ülés óta sem lett könnyebb a világ magyarságának helyzete, akkor világjárvány dúlt, most pedig háború van. Nem könnyű talpon maradni és ésszerű politikát folytatni, szorongatnak bennünket Brüsszelből is, és közben egy gazdasági visszaesés bontakozik ki a szemeink előtt - mondta.



A legvalószínűbb szerinte az, hogy az Európai Unióban csak a Közép-Európai országok tudnak kimaradni a recesszióból, ez a célja Magyarországnak is, erre van reális esély, ha a kormány sikeresen végigviszi a válságkezelő munkát.



A nemzetközi politikában most több szövetségesünk, több barátunk van, mint volt - fejtette ki Orbán Viktor az olaszországi, az izraeli és a félidős amerikai választások eredményeire utalva.



Mi egy világnemzet vagyunk, minden hang fontos a nemzetközi csatazajban, amely ellensúlyozza azt a sok megalapozatlan negatív vélekedést, amelyet politikai ellenfeleink terjesztenek hazánkról - mondta a fogadáson Orbán Viktor.



Leszögezte: mi a történelem magyar oldalán állunk; ott is maradunk, kiállunk az érdekeink mellett, így végezzük el a nemzetépítő munkát, amihez továbbra is kérjük és köszönjük a Diaszpóra Tanács értékes hozzájárulását.