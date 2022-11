Állati

Indiai orrszarvú született a Nyíregyházi Állatparkban - fotók

Indiai orrszarvú született a Nyíregyházi Állatparkban - közölte az állatkert az MTI-vel.



A borjú a világon a nyolcadik, amely zárt tartási körülmények között született az idén - olvasható a közleményben. Az anyaállatnak, a 11 éves Arunának és a 18 éves apaállatnak, Hansnak ez az első közös utódja. A csaknem 20 éves bikához köthető az ország első indiai orrszarvú borja is, akinek a 14 éves Jázmin nevű tehén adott életet 2018-ban.



A jelenleg 62 kilogrammos újszülött állat mindennapjait folyamatosan figyelemmel kísérik az állatkert dolgozói, aki a naponta elfogyasztott 20-30 liternyi anyatejnek köszönhetően minden nap 1-2 kilogrammot gyarapszik. Ivarérett korára testtömege elérheti akár a 2500 kilogrammot is - írják.



Az országban csak a Nyíregyházi Állatparkban szaporodó indiaiorrszarvú-csapat jelenleg a három ivarérett állatból áll, melyek az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram által kerültek a városba. Az idén 25 éves állatkert komoly szakmai sikerként könyveli el a most született indiai orrszarvú bikát és a 11 hete világra jött afrikai elefánt borjút, hiszen a két leginkább veszélyeztetett vastagbőrű tenyésztése nehéz feladat zárt tartási körülmények között.



Az indiai orrszarvúak ivarérett korukra 1800 és 2700 kilogrammos tömeget érhetnek el. A páncélos orrszarvúnak is nevezett állatnak egy tülke van, melyet a nőstény és hím egyaránt visel. Barnásszürke bőrük 2-5 centiméter vastag, gazdagon redőzött, emiatt a megjelenésük a középkori lovagok páncélzatára emlékeztet.



A faj védelme érdekében az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) Fajmegőrzési Programot (EEP) állított fel, melynek keretében jelenleg 171 egyedet tart 67 állatkert.