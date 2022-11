Önkormányzat

Átadták Budapest díszpolgári címeit

Fotó: MTI/Kovács Attila

Átadta Budapest díszpolgári címeit Karácsony Gergely főpolgármester a főváros napja alkalmából rendezett csütörtöki ünnepségen, ezzel egyben megkezdődött a Budapest egyesítésének 150. évfordulója alkalmából rendezett, két éven át tartó ünnepségsorozat is.



Díszpolgári címet kapott Dés László zeneszerző, előadóművész, Gyurgyák János történész, az Osiris Kiadó főszerkesztője, Hajdu László nyugalmazott XV. kerületi polgármester, volt országgyűlési képviselő, Udvaros Dorottya Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Ürge-Vorsatz Diana, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett fizikus, a környezeti- és környezetmérnöki tudományok doktora, valamint Závada Pál író.



A kitüntetés posztumusz díjazottja Nagy Bálint Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, valamint Setét Jenő Raoul Wallenberg-díjas emberjogi aktivista, civil jogvédő.



Karácsony Gergely a díjazottakról szólva azt mondta, ők "Budapest szebbik és jobbik arca, Budapest színe és java. Sokszíne és legjava".



A főpolgármester beszédében kiemelte: a most 149 éves "Budapest őrzi a polgári ethosz maradékát ebben az országban." A polgári ethosz azt jelenti, hogy az igazságot minden körülmények között jobban szeretjük a hazugságnál, hogy a politika nem a pillanat uralása, hanem az igazság keresése, és nem bűnbakokat, hanem megoldásokat keresünk - mondta.



Karácsony Gergely hangsúlyozta: a polgár, a polgári város nem lehet más, csakis szolidáris: békeidőben is, de válságok sújtotta korban mindenképpen.



Sem a polgár, sem a polgári város nem hagyhat cserben senkit, most főleg nem, mert nem fogjuk tudni máshogy átvészelni ezt a ránk váró hosszú, didergős telet, csak ha nem engedünk a szolidaritásból - mondta.



Kijelentette: ragaszkodunk ahhoz, hogy ennek a városnak a nagyszerűségét a sokszínűsége adja és ahhoz a hitünkhöz, hogy nekünk, akik "hiszünk az emberségben, az emberiességben, a méltányosságban, a civil kurázsiban, a szolidaritásban, van egy jobb történetünk. És itt, Budapesten ennek a történetnek a jegyében rendezzük be az életünket."



Elmondta, jövőre Budapest 150. születésnapját ünnepeljük, és ez az évforduló nem az alapításról, hanem az egyesítésről szól, hogy "másfél évszázada lakjuk már be ezt a helyet a különbözőségeinkkel együtt". Az elmúlt másfél évszázad tapasztalataiból tudjuk, hogy a város akkor sikeres, ha ezek az ellentétek nem kioltják, hanem kiegészítik egymást - tette hozzá Karácsony Gergely.

Závada Pál a díjazottak nevében mondott beszédében megköszönte az őket ért megtiszteltetést, és szólt arról: temérdek dolog miatt lehetünk büszkék budapestiként, de mégsem tehetünk úgy, mintha ez a bizonyos sokféleség korszakról korszakra valami kiegyensúlyozott harmóniában, a maga természetes sokszínűségében, feszültség nélkül tenyészett volna, békésen, egymás mellett élve.



Nem hihetjük ezt, hiszen ismerjük történelmünket. Nemhogy a nagy kataklizmák idején nem így volt, ma is messze vagyunk ettől - tette hozzá.



Závada Pál azt mondta, a Budapest-történet sem beszélhető el értékválasztás nélkül, ha igazi európai fővárosban akarunk élni, nem pedig ismét valami hagymázas rémálom kellős közepén.



Az ünnepségen átadták a Pro Urbe Budapest díjat is. Elismerést kapott Adamkó Péter, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett barlangkutató, barlangi mentő, Csabai Gábor Papó, a Tilos Rádió volt ügyvezetője, jelenlegi műsorkészítője, Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója, Fodor Tamás, Jászai Mari-díjas színművész, rendező, a Stúdió K Színház alapítója, Grünberger Tamás művészicsillár-készítő, a Járókelő.hu közössége, Szkárosi Endre, József Attila-díjas költő, műfordító, egyetemi tanár, valamint Zsigó Jenő szociológus.



Budapestért díjban huszonhatan részesültek, köztük a Budapest Bike Maffia, Ferdinandy György, József Attila- és Márai Sándor-díjas író, kritikus, irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Horváth László, a Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, Másik János zeneszerző, énekes, előadóművész, Molnár Ferenc táncos, koreográfus, a Red Bull Pilvaker közössége, valamint Szabó Simon színész, rendező.



Az ünnepségen kiosztották a Ráday Mihály-díj - Budapest Épített örökségéért Elismerést, a Papp László Budapest Sportdíjat, a Zalabai Gábor-díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért díjat, valamint a Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért díjat is.



A Fővárosi Közgyűlés 1991. március 21-ei döntése értelmében a főváros ünnepnapja november 17., annak emlékére, hogy 1873-ban ezen a napon egyesült Pest, Buda és Óbuda.



Az ünnepséget megelőzően a 2024. november 17-ig tartó Budapest 150. rendezvénysorozatról adtak tájékoztatást.



Karácsony Gergely elmondta, az ünnepségsorozat nagyon nyitott lesz, és lehetővé teszi a polgárok aktív bevonását. Ugyanakkor hozzátette, részben költségvetési kérdés is, hogy a programokból mint tudnak a jövő évben megvalósítani.



Kiemelte: létre kívánnak hozni egy 3200 tőből álló rózsakertet, hogy az az összes magyarországi települést és a nemzeti egységet szimbolizálja a Gellért-hegy Jubileumi parkjában.

Bősz Anett főpolgármester-helyettes elmondta, a rendezvények között lesznek intézményi programok, a közműcégeknek ünnepségek, a Budapest Nagyregény elnevezésű kulturális projekt, valamint sportprogramok.



Faix Csaba, a Budapest Brand vezérigazgatója elmondta, pénteken minifesztivál lesz a Művész, a Corvin, a Puskin, a Tabán és a Toldi mozi részvételével. Ezen az estén a 6-os villamos vonalán, 18 és 22 óra között "születésnapi bulivillamos" közlekedik majd.



A rendezvénysorozat honlapja a boldogszulinapotbudapest.hu oldalon érhető el.