Önkormányzat

Visszakapta Nagykanizsa a Sberbankban ragadt követelését

A nagykanizsai önkormányzathoz a napokban megérkezett annak a mintegy kétmilliárd forintos követelésnek a fennmaradó része, amivel a város így teljes mértékben visszakapta a Sberbank végelszámolásakor bennragadt pénzét - közölte a város polgármestere szerdán a közösségi oldalán.



Balogh László (Fidesz-KDNP) jelezte: a kormányzatnak is köszönhetően nemrégiben átutalták a város számára a korábbi számlavezető bankjával szemben követelésként nyilvántartott mintegy kétmilliárd forint 84 százalékát. Ezzel gyakorlatilag száz százalékban megtérült a kintlévőség, mert a kormány ezt megelőzően 861 millió forint támogatást biztosított - korábbi tájékoztatás szerint a bank végelszámolásában a legnagyobb településként érintett - Nagykanizsának, lehetővé téve például az önkormányzati szférában dolgozók bérének utalását.



A polgármester hozzátette, hogy a most visszakapott forrás "szinte egésze az idei évi és bizonyos mértékben a jövő évi önkormányzati feladatok és már eldöntött beruházások finanszírozását szolgálja", ezért szabad mozgástere csak nagyon korlátozott mértékben lesz az önkormányzatnak. A közgyűlési többséget adó Éljen VárosuNk! Egyesület (ÉVE) frakciója ugyanis "követve a saját előző gyakorlatát már idén elköltötte a jövő évi szabad forrásokat is".



A mostani pozitív fejlemény ellenére a város jövőjét borúsnak tekinti a polgármester, aki szerint a Sberbank-ügy megoldódása és a rendszeres kormányzati támogatás ellenére sem látható pozitív változás, például egy megfelelő 2023-as költségvetés elfogadása révén.



A pandémiás időszakban körülbelül kétmilliárd forinttal támogatta a kormányzat a város költségvetését, amiből lehetett volna fejlesztéseket tervezni és finanszírozni, de ez "mégsem történt meg a balliberális közgyűlési többség folyamatos hátráltatásai miatt" - fogalmazott Balogh László.