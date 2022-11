Ukrajnai háború

Szijjártó: stratégiai nyugalomra van szükség ebben a helyzetben

Stratégiai nyugalomra van szükség ebben a helyzetben - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán közzétett videójában, arra reagálva, hogy kedden Kelet-Lengyelországban becsapódott egy rakéta és két embert megölt.



A miniszter emlékeztetett rá: a magyarokat, Magyarországot speciális kapcsolat fűzi a lengyelekhez és Lengyelországhoz, nem egyszerűen stratégiai partnerségről, hanem testvériségről van szó a két ország és a két nemzet között. Ezért a magyarokat mindig nagy aggodalom tölti el, ha rossz híreket kapnak Lengyelországból.



A rakétabecsapódással kapcsolatban a miniszter elmondta, szerdán reggel telefonon egyeztetett Zbigniew Rau lengyel külügyminiszterrel, akinek kifejezte a magyar emberek szolidaritását. Jelezte: amennyiben Lengyelországnak ebben a helyzetben segítségre van szüksége, "állunk rendelkezésükre".



Zbigniew Rau arról is tájékoztatta - mondta Szijjártó Péter -, hogy egyelőre semmi biztosat nem tudnak a keddi rakétabecsapódással kapcsolatban, nem tudják, kinek a használatában álltak a rakéták, amelyek becsapódtak Lengyelország területén, mint ahogy azt sem, ki lőtte ki azokat és milyen széndékkal. Hozzátette: a lengyelek alapos, minden körülményt felderíteni kívánó vizsgálatot folytatnak a becsapódás helyszínén, és amennyiben ennek a vizsgálatnak lesz közlésre érdemes eredménye, arról tájékoztatják Magyarországot.



A külgazdasági és külügyminiszter beszámolt arról, hogy Zbigniew Rau elmondta: a varsói külügyminisztériumba behívatták Oroszország varsói nagykövetét és írásos jegyzéket adtak át neki, amelyben magyarázatot követelnek a keddi eseményekre. A lengyel külügyminiszter tájékoztatása szerint Lengyelország kezdeményezte a NATO-alapszerződés 4. cikke szerinti eljárást, amely szerint ha bármely tagállam veszélyeztetve érzi saját területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát, arról konzultációt kezdeményezhet a többi tagállammal.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy stratégiai nyugalom uralja a döntéshozókat annak érdekében, hogy "a tragikus és kontrollálhatatlan következményeket meg tudjuk előzni".



Szijjártó Péter szólt arról is, hogy az Ukrajnát ért orosz rakétatámadás miatt az ukrán energia-infrastruktúra jelentős része is megsérült, kedd este óta átmenetileg szünetel a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás.



A szerda reggeli információk szerint nem a Barátság kőolajvezeték sérült meg, hanem a vezetéket működtető infrastruktúra egyik eleme, az áramlás biztosításához szükséges eszközöket működtető transzformátorállomás. Ennek kijavítása könnyebb, mintha a vezetéket érte volna találat - jegyezte meg.



Hozzátette: valószínűleg rövid időn belül újraindulhat a szállítás a vezetéken. Kiemelte: Magyarország több hónapnyi készlettel rendelkezik, ezért nincs veszélyben az energiaellátása.