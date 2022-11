Kormány

Gulyás: önálló energiaügyi minisztériumot hoz létre a kormány

Önálló energiaügyi minisztérium létrehozásáról döntött a kormány - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn a Karmelita kolostorban.



Gulyás Gergely az új minisztérium létrehozását azzal indokolta: a háború és a szankciós energiaárak miatt Magyarországon és Európában is a legfontosabb az energiabiztonság és az energiaárak kérdése. A kormány ezért strukturális változtatást hajt végre, önálló energiaügyi minisztériumot hoz létre. Az új minisztérium az energiapolitika egységes irányításáért felel, és az Energiahivatal hatásköreinek többségét is átveszi - mondta.



Az energetikai minisztérium vezetőjének Lantos Csabát kérte fel a miniszterelnök - ismertette, hozzátéve, hogy az új miniszter december 1-jétől tölti be posztját.



Közölte azt is: Palkovics László technológiai és ipari miniszter lemondását elfogadta a kormányfő. Távozásával a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnik, feladatait a gazdasági, az építésügyi és beruházási és a kulturális és innovációs tárca veszi át.