Párbeszéd: azonnali segítséget kell nyújtani az önkormányzatoknak!

A Párbeszéd azt követeli a kormánytól, hogy "a felelősség megúszása helyett" nyújtson azonnali segítséget az önkormányzatoknak - mondta szombati online sajtótájékoztatóján a Párbeszéd önkormányzatokért felelős elnökségi tagja, Dunaújváros alpolgármestere.



Szabó Zsolt szerint a településeknek azért van szükségük gyors támogatásra, mert "a nyomor Magyarországában" nekik kell segíteniük a bajbajutottakon, de az "orbánviktori megélhetési és gazdasági válság" miatt a rezsi kigazdálkodásával kell foglalkozniuk.



Az ellenzéki képviselő rámutatott, a kormányfő meg is üzente nekik, hogy "nem fognak segítséget kapni, kapcsolják le a közvilágítást". A Fidesz politikája miatt az önkormányzatok csődbe mennek, a települések sötétségbe borulnak, nem lesz pénzük fűtésre sem - tette hozzá Szabó Zsolt.



A Párbeszéd azt követeli a kormánytól, hogy jövőre mentesítse az önkormányzatokat az adófizetési kötelezettség alól, hogy a saját működésükre fordíthassák a megmaradó összeget, és kapják meg a "felesleges látszatberuházásokra" fordítandó forrásokat is.



Szabó Zsolt sajnálatát fejezte ki, hogy javaslataikat az Országgyűlésben leszavazták, bár úgy tűnik - fűzte hozzá -, hogy az épületenergetikai hitelfelvételt egyszerűsítő kezdeményezésük ennek ellenére megvalósulhat. Az ellenzéki politikus abban bízik, hogy a kormány a Párbeszéd többi javaslatát is megfogadja.