Háború

Nézőpont: a magyarok többsége szerint Oroszország és az USA is hasznot húz az ukrajnai háborúból

A magyarok többsége szerint Oroszország (60 százalék) és az Egyesült Államok (75 százalék) is hasznot húz az ukrajnai háborúból; a kormánypárti (83 százalék) és a kormánykritikus szavazók (61 százalék) körében is többségben vannak azok, akik szerint az Egyesült Államok profitál a háborúból - derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából, amelynek eredményéről pénteken tájékoztatták az MTI-t.



A közlemény megfogalmazása szerint "miközben Európa az elhúzódó orosz-ukrán háborúnak köszönhetően a gazdasági recesszió szélén áll, felmerül a kérdés, hogy kik a szankciós politika haszonélvezői". Továbbá az is hogy a háborút elindító Oroszország, illetve Ukrajna legnagyobb katonai támogatója, az Egyesült Államok jól járnak-e a fegyveres konfliktussal - tették hozzá.



A Nézőpont Intézet ezért azt vizsgálta, hogy mit gondolnak a magyarok arról, hogy a két legnagyobb szembenálló fél mennyire nyertese a háborúnak. A módszertanról azt közölték, hogy a közvélemény-kutatás szeptember 21. és 29. között ezer, 18 évesnél idősebb ember telefonos megkérdezésével készült.



A részletekről azt írták, hogy tíz magyar választóból hat szerint Oroszország hasznot húz a háborúból, és csak három állítja, hogy nem profitál belőle. Az Egyesült Államokról ennél is többen, a magyarok háromnegyede vélekedik úgy, hogy profitál az ukrajnai konfliktusból, s mindössze 15 százalék szerint nem jut előnyökhöz a háború által - olvasható az összegzésben.



A kommüniké meglepő eredménynek nevezi, hogy pártállástól függetlenül egységes a magyarok véleménye Oroszország és az Egyesült Államok háborús haszonszerzéséről.



Oroszország - folytatták - a kormánypárti szavazók 63 százaléka szerint jár jól a háborúval, míg a kormánnyal szemben kritikus szavazók hasonló arányban, 57 százaléknyian vélekednek így. Az Egyesült Államok a kormánypártiak 83 százaléka szerint húz hasznot a háborúból, tíz kormányellenes szavazóból hat (61 százalék) szintén ezt az álláspontot osztja.



A magyarok tehát politikai hovatartozástól függetlenül úgy vélekednek, hogy a háborúból a két nagyhatalom egyértelműen profitál - összegzett az intézet.