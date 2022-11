Diplomácia

Novák Katalin Párizsban: a család identitásunk középpontja

Az Institut de Philosophie Comparée egyetemen, közel 150 hallgató előtt tartott jó hangulatú előadást a magyar köztársasági elnök. 2022.11.10

A család identitásunk középpontja - hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök a demográfiai kihívásokról és a magyarországi családpolitikáról csütörtökön, az Institut de Philosophie Comparée egyetemen, közel 150 hallgató előtt tartott jó hangulatú előadásán Párizsban.



A magyar köztársasági elnök a demográfiai problémákról szólva kiemelte, hogy a termékenységi ráta, azaz a népesség fenntartásához szükséges szint egyetlen európai országban sem haladja meg a kettőt, Franciaországban is kettő alá süllyedt. Az, hogy Európa népessége növekszik, nem természetes folyamat, hanem a bevándorlás eredménye - tette hozzá.



Novák Katalin kiemelte, hogy Magyarország is demográfiai kihívások előtt áll, négy évtizede csökken folyamatosan a népesség.



Magyarországon 10-12 éve nagyon erős a családpolitika, arra keressük a megoldást, hogy a vágyott gyermekek mind megszülethessenek. A vágyott és a valóban megszületett gyermekek száma között ugyanis jelentős különbség tapasztalható - fűzte hozzá.



Novák Katalin elmondta, hogy Magyarország a bruttó hazai össztermék (GDP) 6,2 százalékát fordítja családtámogatásra, befektetve ezzel a jövőbe. Az intézkedések között említette többek között a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK), valamint az egyetemi tandíj elengedését három gyermek megszületésekor, melyekkel kapcsolatban a francia diákok tapssal fejezték ki tetszésüket.



Mint mondta, az állam igyekszik segítséget nyújtani abban is, hogy a szülőknek ne kelljen választaniuk a szakmai karrier és a családalapítás között. Hozzátette, hogy a szakmai életre sosem késő koncentrálni és saját tapasztalatai szerint a családalapítást nem érdemes feláldozni a szakmai pályafutás érdekében.



Novák Katalin kitért az Ukrajnában dúló háborúra is, amely Magyarország szomszédságában zajlik. Mindez azért is érinti közvetlenül országunkat, mert Kárpátalján mintegy 150 ezer magyar él, s több mint 200 magyar halt meg eddig a háborúban - mutatott rá, kiemelve: a helyzet törékeny, el kell kerülni a háború eszkalálódását.



Emlékeztetett arra: az első világháború Magyarország számára nemzeti tragédiával végződött, amikor területe kétharmadát elveszítette. "Megtanultuk a leckét" - mutatott rá, hozzátéve: békére van szükség, Ukrajnában is.



Novák Katalin kérdésekre válaszolva kifejtette véleményét egyebek mellett a modern nő fogalmáról, a gyermekvállalás környezetvédelmi szempontjairól, a közjó kérdéséről és hogy nőként nehéz-e politikusnak lenni.



Arra a kérdésre, hogy milyen tanáccsal látná el a jelenlévő filozófus hallgatókat, ha a későbbiekben politikusi pályára készülnének, a következőt hangsúlyozta: mindig tartsák szem előtt, hogy sosem az Önök személye a fontos. A cél nem magunk vagyunk, hanem az, hogy a jövőért, a gyermekeinkért dolgozzunk.