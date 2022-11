Kormány

A tojással és a burgonyával bővítik az élelmiszerárstopot

"A kormány a tegnapi ülésen számtalan kérdéssel foglalkozott, azt kellett megállapítanunk, hogy a legnagyobb probléma a szankciós infláció. Az energiaárak emelkedése jelenik meg az élelmiszerárak növekedésében is. A kormány célja, hogy a felére csökkentse az inflációt, ezért tartják fent az árstopot. A kormány most arra jutott, hogy újabb két termékre terjesztik ki az árstopot" - mondta Gulyás Gergely.



A tojás és a burgonya drágult a leginkább ezért a bruttó kiskereskedelmi árat a szeptember 30-i áron rögzítik - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.



