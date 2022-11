EU-s pénzcsap

Felgyorsulnak a közérdekű adatok megismerésére irányuló perek

A kormány továbbra is azért dolgozik, hogy a magyar emberek megkapják a nekik járó forrásokat - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter kedden, miután az Országgyűlés újabb törvényt fogadott el az Európai Bizottsággal való megállapodás érdekében.



A tárcavezető Facebook-oldalán azt írta: a megszavazott indítvány a közérdekű adatok megismerésére irányuló perek lefolytatását gyorsítja és növeli azok hatékonyságát is.



"Továbbra is azért dolgozunk, hogy a magyar emberek megkapják a nekik járó forrásokat!" - tette hozzá.



A közérdekű adat megismerésére irányuló perek gyorsítását célozza és létrehozza a központi információs közadat-nyilvántartást az Európai Bizottság kezdeményezésére az Országgyűlés által kedden elfogadott törvény.



A képviselők 128 igen, 23 nem szavazattal és 12 tartózkodás mellett hagyták jóvá az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény módosítását.



Az infotörvényben önálló alcím alatt szabályozták a közérdekű adat megismerésére irányuló igénnyel összefüggésben indítható pereket.



Létrehozták a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében a központi információs közadat-nyilvántartást. A bárki számára elérhető felületen a költségvetési szervek, illetve helyi és nemzetiségi önkormányzatok közzéteszik egyes közérdekű és közérdekből nyilvános gazdálkodási adataikat.