Állategészségügy

Nébih: veszett kutyát találtak az ukrán határ közelében

Azon a területen lőtték ki, ahol az idén szeptemberben egy veszett róka miatt számos járványügyi intézkedést kezdeményezett a hatóság. 2022.11.08 16:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelöletlen kóbor kutyát lőttek ki egy vadásztársaság szakemberei a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Magosliget község közigazgatási területén, az ukrán határtól mintegy fél kilométerre elejtett állatnál a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma igazolta a veszettséget - közölte a hivatal kedden a honlapján.



A kóbor kutyát november elsején azon a területen lőtték ki, ahol az idén szeptemberben egy veszett róka miatt számos járványügyi intézkedést kezdeményezett a Nébih, egyebek között fokozott felügyeletet rendelt el. Így kerülhetett sor a beteg állat kilövésére, hatékonyan csökkentve ezzel a közegészségügyi kockázatot - jelezte a hivatal.



A Nébih közölte: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az érintett vadgazdálkodási egységek területén az ebzárlat és a fokozott járványügyi felügyelet továbbra is érvényben marad addig, amíg a járványügyi helyzet azt szükségessé teszi. Ezenkívül a rókaállomány őszi veszettség elleni vakcinázása gócvakcinázással egészült ki az ukrán határtérségnek azon a területén, ahol a rókát és a kóbor kutyát kilőtték.



A Nébih az esetről tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Európai Unió illetékes szerveit, valamint az Állategészségügyi Világszervezetet is - tették hozzá.



Magyarországon 2017 óta először az idén szeptemberben azonosított veszett állatot a Nébih laboratóriuma. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna felőli mozgása miatt következett be.



A Nébih közleményében felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon a kutyák veszettség elleni oltása évente kötelező, a macskák oltása ajánlott.