Energiaválság

Fidesz: Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági áram ára

Miután Varju László, a DK alelnöke hétfőn azt mondta, hogy egy hétfői kimutatás szerint Magyarországon a legdrágább az áram az egész Európai Unióban, kedden már reagált is rá a Fidesz.



"Gyurcsányék semmit sem változnak: hazudnak és álságosak" - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben, amely úgy folytatódik: Gyurcsány tizenötször emelte a rezsit, az áram árát a duplájára, a gáz árát a háromszorosára, a rezsicsökkentést meg mindig is el akarta törölni.



A magyar családok a legvédettebbek a szankciós energiaáremelkedéstől, a lakossági áram és gáz ára Magyarországon a legalacsonyabb uniós szinten - mutatott rá a nagyobbik kormánypárt.



"Gyurcsányék naponta megvédik a szankciókat. Lám, így beszélnek azok, akikhez idegen hatalmak gurítják a dollárokat, hogy adják fel a nemzeti és európai érdekeket, akár annak árán is, ha a magyarok előtt is elzárnák a földgázt, az olajat és az áramot" - írták.



A kommüniké szerint megélhetési válság a brüsszeli szankciók miatt veszélyezteti az európaiakat, mert a szankciók miatt az egekbe emelkednek az árak, az infláció, egyre többet kell fizetni az áramért, a földgázért, és az élelmiszerekért is.