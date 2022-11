Járvány

Müller Cecília: jönnek az új koronavírus-variánsok

Az országos tisztifőorvos az InfoRádiónak nyilatkozva azt mondta: sok szakértő próbálja modellezni azt, mi várható a következő hónapokban. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) például 20 különböző munkacsoportja igyekszik modellezni azt, hogy mire lehet számítani, de nincs olyan tökéletes modell, amely pontosan megmutatná, mi várható - fogalmazott Müller Cecília, majd hozzátette:



"A vírus rendkívül változékony: variánsok, azon belül alvariánsok jelennek meg. Az irányadó szakmai szervezetek véleménye szerint - és én is így vélem - ez a betegség is a többi légúti megbetegedéshez hasonlóan szezonálissá válik."



Müller Cecília azzal folytatta, hogy ezek alapján várhatóan több megbetegedés lesz a télen. Emlékeztetett arra, hogy az iskolai tanévkezdés kezdete óta nő a koronavírushoz és más kórokozókhoz köthető megbetegedések száma.



"A koronavírusnál ősszel, szeptember tájékán a fiatalabb korosztályok voltak érintve, aztán mivel ők átestek a betegségen, most megint azt látjuk, hogy elsősorban az aktív, munkába járó, több közösségben megforduló középkorosztálybelieket érinti a járvány".



"Nagyjából ötven év körül van most a megbetegedésben szenvedők átlagéletkora, és ismételten érinti a hatvan év felettieket is" - közölte az országos tisztifőorvos.



Müller Cecília azt is közölte az interjúban, hogy mivel mindenkinek más az oltottsági státusza Magyarországon, ezért most nem szerveznek célzott oltási kampányt, hanem folyamatosan biztosítják a védőoltás felvételének lehetőségét az oltópontokon és a háziorvosoknál is, akár még regisztráció nélkül is (bár aki regisztrál, az hamarabb és egyszerűbben hozzájuthat a vakcinához).

Az országos tiszti főorvos szerint a Pfizer vakcinájából kérhető a korábbi változat, valamint az új, kétkomponensű, omikronspecifikus vakcina is (amely a régebbi variánsok ellen is ugyanúgy véd). Ezeken kívül van még Janssen és Sinopharm oltás van készleten. Müller Cecília ezen kívül arról is beszélt, hogy az Egyesült Államokban gyorsan terjedő omikron-alvariánsok nem annyira aggasztóak, mint ahogy a sajtóhírekből kitűnik.



"Az amerikai elnök fő járványtanácsadója, Anthony Fauci említette, hogy ezek a variánsok az omikron alvariánsai, és ez tulajdonképpen bizakodásra ad okot" - mondta, hozzátéve azt is, hogy egyelőre az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sem jelölte meg ezek az alvariánsokat aggodalomra okot adó variánsokként.



Az országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy az idei influenzaszezon a korábbiaknál jóval durvább lehet.



Az influenza elleni védőoltásnak abszolút ellenjavallata nincs, bár egyedi ellenjavallat lehet - mondta, majd hozzátette azt is, hogy az influenzavírus sokat mutálódott az utóbbi időben,



"Tehát feltétlenül ajánlom az oltást azoknak, akiknél az egészségi állapotuk folytán az esetleges influenza megbetegedés súlyosabb szövődményekkel járhatna. A 60 éven felülieknek egészségi állapottól függetlenül javaslom, hogy vegyék fel a védőoltást, de a krónikus betegségben szenvedőknél is egy magas rizikót jelent az influenza, ahogy az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint az intézmények ápoltjainak is. Az oltakozást javaslom a kismamáknak és azoknak is, akik mostanra tervezik a a gyermekvállalást, hiszen nem maga a vírus, hanem a magas lázas állapot veszélyeztetheti a várandósságot" - fejtette ki Müller Cecília, hozzátéve, az influenza elleni oltást a rizikócsoport tartozóknak térítésmentesen biztosítja a kormány, de aki erre nem jogosult, az az oltóanyagot orvosi rendelvényre megveheti a gyógyszertárakban.