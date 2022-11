Diplomácia

Szijjártó: Laosz újranyitotta magyarországi nagykövetségét

Laosz újranyitotta magyarországi nagykövetségét, ami jelzi, hogy mindkét fél készen áll az egyébként is baráti és megbízható kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztésére - jelentette be csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a képviselet megnyitóján hangsúlyozta, hogy a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 60. évfordulóját, és az együttműködés mindig a kölcsönös tiszteleten alapult, "soha nem egymás kioktatásáról vagy arról szólt, hogy megpróbáljuk megmondani a másiknak, hogyan kellene élnie".



"Annak, hogy a nemzetközi politikai helyzet ma ennyire bonyolult és kihívásokkal teli, az egyik oka épp az, hogy a szereplők túl sok időt töltöttek egymás leckéztetésével ahelyett, hogy inkább tisztelnék és megpróbálnák megérteni egymást" - vélekedett.



Majd hozzátette: ez alól a magyar-laoszi kapcsolat kivételt képez, s a jelenlegi nehéz körülmények még inkább felértékelik az ehhez hasonló, kiszámítható partnerségek fontosságát.



Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az utóbbi hat év volt a kétoldalú viszony legsikeresebb időszaka, rekordot döntött a kereskedelmi forgalom és a magyar felsőoktatásba jelentkező laoszi diákok száma, valamint magyar vállalatok 80 milliárd forint értékben beruházásokat hajtanak végre a délkelet-ázsiai országban.



Kiemelte, hogy néhány éve elérték azt a pontot, ahonnan már kizárólag úgy volt lehetséges a további előrelépés az együttműködésben, ha a két ország kölcsönösen újranyitja nagykövetségeit, így a magyar kormány ezt 2019-ben megtette, a laoszi pedig most.



Aláhúzta: ez különösen fontos napjainkban, amikor a nemzetközi közbeszéd szinte csakis kedvezőtlen fejleményekkel van tele, a hírek a kommunikációs csatornák elhalásáról, elszigetelődésről és befagyott kapcsolatokról szólnak.



A barátság jeleként tekintünk a nagykövetség megnyitására, annak jeleként, hogy mindkét fél kész a kapcsolatok továbbfejlesztésére - közölte.



Beszédében a miniszter röviden érintette az ukrajnai háborút is, amely szavai szerint hatalmas veszélyt jelent és nagy károkat okoz a nemzetközi politikában.



"Örülünk annak, hogy nem csak mi szólunk a béke hangján, hanem vannak olyan országok, akár több ezer kilométerre is, amelyek békét akarnak a konfliktus szítása helyett" - mondta Laoszra utalva.