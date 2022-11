Egészség

Ismét elérhető az influenza elleni orrspray gyerekeknek

November elejétől a gyógyszertárakban ismét elérhető a gyerekeknek orron át adható, influenza elleni vakcina - közölte a termék gyártója szerdán az MTI-vel.



A négykomponensű szuszpenziós orrspray az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Unió által ajánlott vírustörzseket tartalmazza. A tű nélkül, orron át adható védőoltás, amely élő, gyengített influenzavírust tartalmaz, 24 hónapos kortól 18 éves korig alkalmazható.



Kitértek a közleményben arra, hogy influenzaszezonban a megbetegedés szempontjából a gyermekek a legveszélyeztetettebbek, hiszen az őszi-téli időszakban nagyon sok időt töltenek együtt zárt térben, óvodákban és iskolákban. Tanulmányok szerint a gyerekek hosszabb ideig ürítik az influenzavírust, mint a felnőttek, akár 10 napon túl is fertőzhetnek, sőt a kisgyermekek már több nappal a betegség megjelenése előtt is terjeszthetik a vírust.



Az orrspray receptköteles, a készítmény orvosi, egészségügyi felügyelettel adható be - közölte a spray-t gyártó AstraZeneca.