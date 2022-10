Konfliktus

Schmidt Mária szerint nincs már Németország

Vasárnap este Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója volt a Bayer show vendége. 2022.10.31 12:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ahogy az ATV írja, a műsorban Schmidt legújabb kötete, a Látlelet kapcsán az orosz-ukrán háború, valamint az amerikaiak és a németek szerepének értékelése volt a téma. Előbbi kapcsán a történész azt mondta, meggyőződése, hogy az amerikaiak meg akarják dönteni Putyint és valamilyen formában amerikabarát kormányzatot akarnak. De ugyanitt biológiai laborokról is értekezett.



Bayer itt tette hozzá, hogy szerinte nem fog sikerrel járni az amerikai demokrácia export, "Oroszország esetében egy hatéves gyerek is látja, hogy az nem fog sikerülni", Schmidt ugyanakkor itt hozzátette, hogy a káosz már megvalósult, ráadásul Amerika eltökélhette, hogy Európával fizetteti meg a háború terheit.



Ezt követően Németországra terelődött a szó. Schmidt Mária szerint ott a mostani zöldek, akik korábban Amerika, a NATO és az atomfegyverek ellen tüntettek, most "a legnagyobb Amerika-csicskák" Németországban és a háborús héják.



"Van még egyáltalán Németország?" - tette fel a kérdést végül Bayer, mire a vendége azt mondta: "Szerintem nincs."



Schmidt Mária ezután még nehezményezte, hogy a német kancellár egy szót sem szólt az Északi Áramlat vezetékeit ért terrortámadás után, majd kitért arra, hogy a német kancellár és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is korrupciós botrányba keveredett, ezért szerinte a németek nincsenek olyan helyzetben, hogy bármiben nemet mondjanak az amerikaiaknak.