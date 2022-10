Energiaválság

Steiner: egyszerűbb lesz a lakossági napelemek engedélyeztetése

Az október végi dátum után a betáplálás lehetőségét felfüggesztik, így az igénybejelentők saját használatra fordíthatják a megtermelt energiát. 2022.10.27 13:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyszerűbb lesz a lakossági napelemek beszerelésének engedélyeztetése, a családi kiserőmű-kérelmek elbírálása három munkanap alatt meg is történhet. Az igénybejelentésre még lehetőségük van október végéig - mondta Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) energetikáért felelős államtitkára az index.hu-nak adott interjúban.



A frissen kihirdetett rendeletről elmondta: az október végi dátum után a betáplálás lehetőségét felfüggesztik, így az igénybejelentők saját használatra fordíthatják a megtermelt energiát. Annyira megnőtt a napenergia iránti az igény, hogy meg kell valósítani előbb a hálózatfejlesztést. Stabilizálni kell a hálózatot, hogy mindenkinek megfelelő minőségben rendelkezésre álljon - tette hozzá.



Ugyanakkor ezzel a rendelettel együtt egyszerűbb lett a napelemes rendszerek telepítése. Fontosnak nevezte, hogy a napenergia-betáplálás ideiglenes felfüggesztése nem érinti azokat, akik már betáplálják a megtermelt energiájukat, valamint azokat sem, akik 2022. október 31-ig benyújtják az igényüket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a megtermelt energia helyben történő hasznosítását a napelemes rendszer mellé telepített akkumulátor biztosíthatja, hogy rendelkezésre álljon akkor is, ha éppen nem termel a rendszer.



Hangsúlyozta: a kormány gyors és határozott lépéseinek köszönhetően az ország energiaellátása rövid és hosszú távon egyaránt biztosítottá vált. A jelenlegi energiaválságban nem a szankciós politika a megoldás, hiszen ezáltal kevesebb energiahordozóval gazdálkodhat majd Európa, hanem a mennyiség bővítésére kell fókuszálni - fejtette ki.



Az ország ellátásbiztonsága és az energiaszuverenitása megőrzésének kulcsát egyértelműen az elektrifikációban látja Steiner Attila. Úgy vélte, kifejezetten jó helyzetben van az ország, hiszen rendelkezésre áll a paksi atomerőmű, és a megújuló energiaforrások is korábban soha nem látott mértékben bővülnek. Törekedni kell szerinte arra, hogy a fogyasztási szokások is az elektromos áram irányába mozduljanak el, erre ösztönözni szükséges a lakosságot és a közlekedési vállalatokat is. Elmondta, hogy nagy hangsúlyt helyeznek a gázhoz való hozzáférés diverzifikálására akár hazai kitermeléssel vagy a biogázzal, emellett kiemelten kezelik a különböző energiahatékonysági megoldásokat.



Kiért arra, hogy az elmúlt években az állami támogatásoknak köszönhetően jelentős mértékben megnőtt a napenergia-termelés Magyarországon. Eredetileg 2030-ra terveztek 6000 megawattnyi napelemes kapacitást, azonban az előrejelzések szerint ez jóval korábban, néhány éven belül teljesülhet, jelenleg már több mint 3300 megawattnyi kapacitás van a hálózaton. Ahhoz, hogy ezt a nagymértékű növekedést kezelni tudja a hálózat, jelentős fejlesztések kellenek. Ezek megvalósulásáig azonban a megbízható ellátás érdekében ideiglenesen tehermentesíteni kellett a hazai villamosenergia-hálózatot - szögezte le az államtitkár.

Kitért arra: a paksi atomerőmű előnye, hogy kedvező áron és folyamatosan képes áramot termelni, ezzel jelentős részt vállal az ország ellátásbiztonságának garantálásában, és segítségével teljesíteni lehet azokat a célokat is, amelyeket a karbonkibocsátás csökkentésére megfogalmaztak. A paksi atomerőmű két új blokkjának megépítése Magyarország nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági érdeke, amely biztosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ország energiaellátását - húzta alá.



Megjegyezte azt is, hogy a cseppfolyósított földgáz (LNG) klímavédelmi szempontok alapján vizsgálva nem fest kedvező képet, mivel Európába messziről szállítják, szennyező módon. Érdemes nagyító alá venni a nagyságrendeket: Oroszország évente 150 milliárd köbméter földgázt szállított békeidőkben Európába, az amerikaiak 2030-ra ígérték, hogy évi 50 milliárd köbméterre növelik a szállításukat. Továbbá figyelembe kell azt is venni, hogy jelenleg Európa azért tud LNG-t venni, mert a kínai piac szükséglete most lényegesen kevesebb, azonban ha újra gyorsul a gazdaságuk, akkor ismét jelentős lesz az igényük, amely tovább növelheti az árakat. Ezért nem gondolja, hogy a cseppfolyósított földgáz lesz a megoldás hosszú távon - mondta Steiner Attila az interjúban.