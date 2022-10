Demonstráció

Miközben Orbán Viktor fogadta a georgiai miniszterelnököt, több kilométeres élőlánc tüntetett a tanárokért

Újabb tiltakozást szerveztek ma Magyarország több pontján az oktatás mellett. Többek között a tanárhiány megoldását követelik a kormánytól, továbbá élhetőbb körülményeket minden iskolába.



A szervezők négy pontba sűrítették a követeléseiket:

- Megoldást a tanárhiányra!

- Tanítható és tanulható mennyiségű és minőségű tananyagot!

- Élhetőbb körülményeket az iskolákba!

- Figyelmet az oktatásra!



Budapest több pontján is élőlánc szerveződött, a sajtó értesülései szerint több százan voltak kint. Többek között a Petőfi hídon, a Blaha Luzja téren, az Alkotás úton és a Móricz Zsigmond körúton is sorba rendeződtek a tüntetők.



De nemcsak a fővárosban álltak ki a tanárok mellett: Balatonfüreden, Orosházán és az ország több pontján is voltak tiltakozások.



Az élőlánc hivatalosan háromnegyed 9-ig volt meghirdetve, a PDSZ be is jelentette a következő egységes sztrájknapot, amely november 18-án lesz.

MTI/Koszticsák Szilárd

Budapest, 2022. október 27. Diákok az élőláncos tiltakozásukon a Szent István körúton 2022. október 27-én. Ezen a napon Budapesten élőláncot alakítottak diákok, szülők, pedagógusok és támogatóik az Egységes Diákfront kezdeményezésére.

MTI/Koszticsák Szilárd

Budapest, 2022. október 27. Diákok az élőláncos tiltakozásukon a Margit hídon 2022. október 27-én. Ezen a napon Budapesten élőláncot alakítottak diákok, szülők, pedagógusok és támogatóik az Egységes Diákfront kezdeményezésére.

MTI/Koszticsák Szilárd

Budapest, 2022. október 27. Diákok az élőláncos tiltakozásukon a Margit hídon 2022. október 27-én. Ezen a napon Budapesten élőláncot alakítottak diákok, szülők, pedagógusok és támogatóik az Egységes Diákfront kezdeményezésére.