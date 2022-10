Halottak napja

Megkülönböztetett figyelemmel készül a rendőrség a mindenszentek ünnepének és a halottak napjának időszakára

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a mindenszentek ünnepének és a halottak napjának időszakában a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények és közlekedési balesetek megelőzésére - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szerdán a rendőrség honlapján.



A rendőrség tapasztalatai szerint ugyanis ilyenkor gyakrabban fordulnak elő gépkocsifeltörések, kerékpárlopások a temetők környezetében, illetve többször történik, hogy a sírokról ellopják a virágot, koszorút vagy kegytárgyat, esetleg az őrizetlenül hagyott táskát - tartalmazza a közlemény.



Ugyanakkor a zsúfoltabb tömegközlekedési eszközökön különösen figyelni kell értékeink megóvására - tették hozzá.



Felhívják a figyelmet arra, hogy a temetőben senki se hagyja egyetlen pillanatra se őrizetlenül a táskáját és egyéb értékeit. Azt is ajánlják, hogy ne vigyenek magukkal nagyobb összegű készpénzt és senki ne tartsa a PIN kódját bankkártyája mellett.



A gépjárműveket és a kerékpárokat lehetőség szerint a kijelölt, őrzött és kivilágított parkolóba helyezzék el, az autót gondosan zárják be. Tömegközlekedési eszközön utazva, az értéktárgyait lehetőség szerint mindenki tartsa a belső zsebében és táskáját testközelben - sorolták.



Arra is figyelmeztetnek, hogy az ünnepnapokon a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő, ezért fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a közutakon, főként a temetők környékén és az oda vezető utakon.



A rendőri jelenlét elsősorban a forgalom segítésére irányul, de természetesen a szabálytalan közlekedők ellen is fellépnek a hatóságok - olvasható a közleményben.