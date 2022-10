Kormány

Gulyás: a kormány fellép a szankciós infláció ellen

A kormány a jegybankkal összehangoltan fel kíván lépni a szankciós infláció ellen, ezért döntött arról, hogy a kamatstopot kiterjeszti a kis- és közepes vállalkozások hiteleire, meghosszabbítja a Széchenyi kártya hitelprogramot és gyármentő programot is hirdet - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton a kormányinfón.



Európában és Magyarországon is szankciós infláció van, szankciós felárat kell fizetni az energiáért, ami megjelenik a szállítási költségekben és ezáltal az élelmiszerárakban is, és súlyosan befolyásolja negatív irányba a magyar családok mindennapjait - fejtette ki a miniszter.



Közölte: a kormány a jegybankkal összehangoltan fel kíván lépni a szankciós infláció ellen.



Emlékeztetett, már korábban döntöttek az árstopok fenntartásáról, a szerdai kormányülésen pedig további három döntést hoztak: a Magyar Kereskedelmi és Iparkarama és a Vállalkozók Országos Szövetsége kérésére kiterjesztik kamatstopot kkv-k hiteleire is. Meghosszabbítják a Széchenyi kártya hitelprogramját, és gyármentő programot is hirdetnek.