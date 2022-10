Válság

Nagy Márton: november 15-től kamatstopot vezetnek be a kkv-k hiteleire

November 15-től kamatstopot vezetnek be a kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) hiteleire - jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szombaton Budapesten.



A tárcavezető a kormányinfón közölte: a június 28-i szintre viszik vissza a kamatokat visszamenőleg is, és jövő júliusig lesz életben a kamatstop.



Második intézkedésként említette, hogy a Széchenyi-kártya kamata január 1-jéig 3,5 százalék, utána 5 százalékra emelkedik, az érintett termékek körét pedig szűkítették, áramvonalasították.



A miniszter kiemelte: harmadik lépésként elkezdtek gondolkodni azon, hogy a bankadót ne csak fiskális eszközként használják, hanem gazdasági ösztönzőként is, és a jövő héttől kezdenek el dolgozni ezen a programon.