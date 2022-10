Állati

Döbbenetes fotók: igazi halóriás akadt horogra Palotáson

A Palotás és Vidéke Sporthorgász Egyesület egyik tagja egy 74 kilogrammos harcsát fogott ki. 2022.10.21 07:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Komáromi Tibor, az egyesület elnöke a Nool.hu-nak elmondta: hétfőn délután a szervezetük egyik oszlopos tagjának sikerült a harcsát kifognia. A nagy pillanat 14 óra 30 perc körül jött el, amikor egy hatalmas rántás jelezte számára a méretes kapást, majd elkezdődött a csónakos fárasztás, amelyben Bóna István halőr segédkezett.



"A nem kevesebb mint másfél órán át tartó brutális küzdelem végén sikerült megmeríteni a harcsát, amelyet lemérve 74 kilogrammot mutatott a mérleg" - idézte fel Komáromi Tibor, hozzátéve, hogy sporthorgász révén a társuk vissza is engedte a halóriást a víztározóba.



Mindezt a ragadozóhalakra vonatkozó helyi szabályok is indokolták, hiszen a harcsák esetében a 25 kilogrammnál többet nyomó példányokat minden esetben kötelező visszaengedni a horgásztóba. Az egyesület elnöke hozzátette: a sikeres horgászuknak nem ez volt az eddigi legnagyobb kifogott harcsája, hiszen e halfaj esetében a tórekordot is ő tartja, méghozzá egy 93-94 kilogramm körüli egyeddel.