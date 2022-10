Energiaválság

Műanyaggal, cipővel és ruhával fűtenek Somogyban, mert nincs pénzük tűzifára

Nemesdéden több családi ház kéménye is sötét, fekete füstöt ereget: a falu egyes részein elviselhetetlenül fojtogató a levegő azóta, mióta elkezdődött a fűtési időszak. A település polgármestere, Tompa Boldizsár ezzel kapcsolatban arról nyilatkozott a Sonline-nak, hogy sajnos sokan kilószámra égetik a ruháikat és cipőiket, sőt gyakran még a műanyagot is.



"Zsákszámra érkezik olyan ruha a településre, amit a kereskedő nem tudott eladni. Néhányan pedig, hogy ne fázzanak, ezzel próbálnak meleget csinálni az otthonaikban" - magyarázta Tompa Boldizsár.



"Emiatt napközben gyakran nem lehet kiteregetni és szellőztetni sem. Szóltunk már többször azoknak, akik ruhákkal fűtenek, de nem igazán változtatnak a fűtési módszeren. Néhány szegény családnak egyáltalán nincs pénze arra, hogy tűzifát vagy szenet vásároljon, a többség azonban igyekszik fával fűteni" - tette hozzá a polgármester.



Bár Pogányszentpéteren valamivel jobb a helyzet, ott is előfordul, hogy néhányan lakkozott és festett épületfát használnak a fűtéshez. Nemrégiben bontották el a kultúrházat, ahonnan a helyiek ingyen vihették el az égetni való faanyagot - mondta el Flinger Tamás polgármester a Sonline kérdésére.



Ruhát és más, környezetre káros anyagot nem szoktak égetni a pogányszentpéteriek - tette hozzá. Néhány évvel ezelőtt fordult elő egyszer, hogy az egyik férfi műanyag bútorral és kempingszékekkel fűtötte be az otthonát. Heresznyén - mióta néhány évvel ezelőtt rajtakaptak valakit autógumi-égetésen - nem fordult elő hasonló. Viszont sokan még nem készültek fel a fűtési szezonra, ezért előfordulhat, hogy olyat is el fognak tüzelni, amit nem szabadna - vélekedett Rengel László polgármester.

Sokszor azonban még akkor is problémás a helyzet, ha valakinek van elegendő tűzifája. Sok idős ember él ugyanis egyedül, akik nem tudják összevágni és felhasogatni a fát, ezért ők segítséget igényelnek. A Sonline által megkérdezett polgármesterek szerint abban az esetben, ha tőlük kér segítséget valaki, soha nem utasítják el, hanem megpróbálják támogatni.



Mivel azonban a településeken egyre kevesebb a közmunkás, ezért előfordul, hogy nem tudnak embert küldeni, és az idős emberek napokat vagy akár heteket is várnak a tűzifára. Pogányszentpéter az egyetlen kivétel, ahol van elegendő közmunkás, ezért ott kérésre fel is fűrészelik a fát.