Kék Bolygó

Áder János a vízvisszatartó vízgazdálkodásról beszélgetett új podcastjában

A vízvisszatartó vízgazdálkodásról beszélgetett Áder János volt köztársasági elnök Lovas Attilával, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójával Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent adásában, amely már a legnépszerűbb videomegosztó oldalon is megtekinthető.



Lovas Attila a műsorban elmondta, hogy az idei aszály nagyobb volt, mint bármikor. Megpróbáltak felkészülni arra, hogy a vízvisszatartás "üzemszerű lehetőség legyen", ami azt jelenti, hogy a "káros" vizet vezessék el, de amúgy minden vizet lehetőség szerint tartsanak vissza - magyarázta a szakember, példaként említve, hogy belvízcsatorna-rendszereik kétmillió köbméter vizet képesek visszatartani. Ismertetése szerint a Körösön és a Tiszán lévő vízlépcsőkkel az idei aszály elejére mintegy 340 millió köbméter vizet tartottak vissza.



Áder János megjegyezte: az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása és fenntartása miatt ez a tevékenység komoly odafigyelést, szaktudást és előrelátást is igényel. A volt államfő szólt arról is: a monitoringrendszernek nagy szerepe volt abban, hogy ez a "betárazás" tavasszal elkezdődött. Lovas Attila arról beszélt, hogy ebben a rendszerben az aszálynak ugyanolyan fokozatai vannak, mint az árvíznek.



Áder János azon felvetésére, hogy napirendre kell-e venni egy csongrádi vízlépcső, tározó megépítését, Lovas Attila azt válaszolta, hogy minden lehetőséget meg kell vizsgálni, érdemes komplex rendszerben gondolkodni és - mint rámutatott - a vizet mindenhol kivezetni, ahol lehet. "A mesterséges és természetes megoldások integrációjával kell a minél nagyobb mértékű vízvisszatartást megvalósítani Magyarországon" - hangsúlyozta a vízügyi szakember.



Azt mondta, ha az ország növelni akarja az öntözött területeket, a rendelkezésre álló vízkészleteket is növelni kell. Idén a Tisza-völgyben több vizet tartottak vissza, mint amennyi érkezett - jelezte. Áder János kérdésére az igazgató azt mondta, hogy hasznosítani kellene azt az 530 millió köbméternyi vizet is, amely a szennyvíz megtisztításával jön létre.