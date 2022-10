Önkormányzat-Budapest

Karácsony: büszke vagyok az elért eredményekre

A főpolgármester büszke a megválasztása óta eltelt három év eredményeire, mert a 323 intézkedés mindegyike arról szólt, hogy Budapest szabad és zöldebb város legyen. 2022.10.17 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Karácsony Gergely Barabás Richárddal, a Párbeszéd szóvivőjével, Újbuda alpolgármesterével értékelte szombaton a Margitszigeten az elmúlt három év eredményeit és a következő két év feladatait annak apropóján, hogy 2019. október 13-án választották főpolgármesterré.



Emlékeztetett rá: főpolgármesteri kampányának legfontosabb üzenete az volt, hogy szeretnének szabad és zöld Budapestet csinálni.



A politikus elmondta, a magyar GDP 40 százalékát termeli meg a főváros, de "az itt termelt adóforintok" 2-3 százaléka marad csak a fővárosi költségvetésben, és ehhez jött még a kormányzati "sarcpolitika". Hozzátette: 2022 végéig különböző kormányzati döntések 164 milliárd forintot "vettek ki a főváros zsebéből", amiből hétszer fel lehetne újítani a Lánchidat. Emellett a gazdasági válsággal, a koronavírus-járvánnyal és az energiakrízissel is szembe kellett néznie a városvezetésnek.



A főpolgármester beszélt arról is, a nyitott kormányzás jegyében az elmúlt három évben vállalták a társadalmi vitákat, például arról, mire való a város, a közterület, vagy hogy parkolóként használják-e az utat. Megjegyezte: őt nem érdekli, hogy újraválasztják-e, de szeretné megváltoztatni a várost, például abban, hogy az emberek másként tekintenek a közterületekre. A város nem azért van, hogy közlekedjünk, hanem, hogy éljünk - mondta.



Szólt arról is, hogy a közösségi költségvetésben az emberek arra szavaztak, hogy legyen több szociális gondoskodás, zöld felület Budapesten, ezt pedig bátorításnak veszi. Említette a közösségi közlekedés fejlesztésének fontosságát is, amiben a komfortosabb és energiahatékonyabb járművek beszerzése a cél.



Elmondta: hatezer nagy diagnosztikai vizsgálatot finanszíroztak az emberek egészségének megőrzése érdekében, és bár nincs annyi fejlesztés, amennyit szeretnének, büszke az elért eredményekre, hogy a 323 intézkedés mindegyike arról szólt, hogy Budapest egy szabad és zöldebb város legyen. Ugyanakkor - mint mondta - nem elégedett. Megítélése szerint lehetett volna több mindent elvégezni és reményét fejezte ki, hogy lesz olyan időszak, amikor "kevesebb terhet cipelve" többet tehetnek a szabad és zöld Budapestért.



Karácsony Gergely szólt arról is: magáénak vallja, hogy a zöldpolitikának egyszerre kell képviselnie azokat, akik aggódnak a világért és azokat, akik aggódnak a hónap végéért, a háborús krízisben is "ebbe az irányba kell menni".



Az ukrajnai háborúról azt mondta, a kormány "a szürke álláspontot" foglalja el ebben az egyértelmű helyzetben. Nincs olyan dilemma, hogy kicsit visszaveszünk az emberségből és cserébe jobban járunk, mondjuk olcsó orosz gázt szerzünk - jelentette ki. Felidézte, a magyar történelemben sokszor előfordult, hogy a vezetők egy ilyen helyzetben a rossz oldalra álltak és ilyenkor mindig rosszul is jártak.

Hozzátette: a megemelt rezsiszámlák összegét a magyarok végső soron Vlagyimir Putyin orosz elnöknek fizetik.



Megjegyezte, a fosszilis energia kizsákmányolja a természetet és ha autoriter kezébe kerül, az a saját hatalmi céljaira használja, a modern kor háborúi összefüggtek az olajjal, gázzal és szénnel. Ugyanakkor - jegyezte meg - "megújuló energiából még senki nem finanszírozott háborút".



Kiemelte, Budapestnek klímasemlegesnek, karbonsemlegesnek és energiafüggetlennek kell lennie, és 2030-ra el akarják érni, hogy a Fővárosi Önkormányzat által működtetett közszolgáltatások energiafüggetlenek legyenek.



Világos, mit akarunk 2030-ig, de ehhez túl kell élni 2023-at - mondta. Megjegyezte, a főváros szerint nem megoldás az energiaválságra az intézménybezárás, ezért arra törekszenek, hogy érdemben tudják csökkenteni az energiafelhasználást anélkül, hogy az mélyítené a válságot. Ezért lekapcsolják a díszkivilágítást, bevezették a rezsitámogatást, minden fővárosi intézmény és cég dolgozója megkapja a rendkívüli rezsitámogatást és budapesti közösségi melegedő programot indítanak, kifejezetten nyitva tartják az intézményeiket a hideg napok idején.



Úgy vélte, a városban "elképesztő energia" van még mindig, és ezt felhasználva meg kell felelni a történelmi elvárásnak, hogy ennél nehezebb helyzetből is felállt már a város, amit történelme során 16-szor ostromoltak. Arra biztatott mindenkit, legyen Örkény István Budapest című egyperces novellájából "Varsányiné".



Ha túléljük 2023-at, akkor megnyerjük 2024-et és lehet Budapest szolidáris, zöld város, ahol fűre lépni szabad - mondta, kiemelve, a városnak meg kell maradnia szolidáris közösségnek. Megjegyezte, a szolidaritást a pedagógus-társadalommal és a diákokkal október 23-án a Műegyetem rakparton ismét meg lehet mutatni.