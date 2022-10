Kormány

Orbán: tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség az oroszok és az ukránok között

Amíg a háború tart, és a nyugat szankciókkal válaszol rá, sem az infláció, sem az energiaárak nem fognak csökkeni. 2022.10.14 08:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tűzszünetet és béketárgyalásokat sürgetett az orosz és az ukrán fél között Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A kormányfő azzal érvelt, hogy a tűzszünet és a béketárgyalás hozná el a gazdasági megkönnyebbülést, mert amíg a háború tart, és a nyugat szankciókkal válaszol rá, sem az infláció, sem az energiaárak nem fognak csökkeni.



Azt mondta, Brüsszelben a szankciókat "elszúrták", azokhoz ráadásul nem társulnak árcsökkentési javaslatok, ezért most szankciós infláció van és szankciós felárat fizet az ország az energiáért.



Hozzátette: Magyarország minden, az energiapiacára negatív szankció alól mentesítést kapott, de a baj az, hogy a közös európai piac részeként az országra mégis hatással vannak a magas energiaárak.



A végső megoldást a magas energiaárakkal szemben az jelentené, ha az Európai Unió elállna a szankciós politikától - fogalmazott Orbán Viktor, jelezve, ezért nagyon sokat kell még küzdeni.

Az infláció legalább megfelezésére kérte a jövő év végére a jegybankelnököt és utasította a pénzügyminisztert

Az infláció legalább megfelezésére kérte jövő év végére a jegybankelnököt és utasította a pénzügyminisztert a miniszterelnök.



Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának péntek reggeli adásában azt hangsúlyozta: a jelenlegi egy szankciós infláció, ha az Európai Unió belátná ezt, akkor napokon belül a felére eshetne vissza néhány termék, így az energia ára.



Hozzátette: a jelenlegi kormánynak van gyakorlata a pénzromlás kezelésében, hiszen 1998-ban is 10-15 százalékos inflációt örököltek.



A miniszterelnök közölte, mivel a pénzromlás a családokat tartalékaik felélésére kényszeríti, az ellene való küzdelem "valójában egy családvédelmi intézkedéssorozat".

Magyarországon bevonják a döntésekbe az embereket

Magyarországon szokás, hogy megtaláljuk a politikai eszközét annak, hogy egy többségi vagy egy teljes nemzeti egyetértést hozzunk létre, amivel aztán a kormány sokkal jobban tud gazdálkodni a brüsszeli csatákban, mintha ez nem lenne a kezében - érvelt a most induló nemzeti konzultáció mellett Orbán Viktor.



A miniszterelnök kijelentette, az Oroszország elleni szankciókat nem demokratikus módon vezették be, az a brüsszeli bürokraták és az európai elit döntése volt.



Orbán Viktor hozzátette, egyelőre még demokrácia van Európában, és számít, hogy mit gondolnak az emberek. Magyarországon rendszeresen megkérdezik, a döntésekbe is bevonják az embereket "a legnehezebb európai kérdésekben", legyen szó a migrációról, a koronavírus-járvány kezeléséről vagy a jelenlegi szankciókról - mutatott rá a miniszterelnök.