Ismét országszerte sztrájkolnak a pedagógusok

Tavaly október 14-én, pontosan egy éve, a PDSZ és PSZ sztrájkköveteléseket fogalmazott meg a kormánynak. Az alkalom apropóján ismét országszerte pedagógusakciók várhatók. 2022.10.14 08:18 ma.hu

"Egy éve alázza a kormány az óvodák, iskolák, kollégiumok, szakszolgálatok munkavállalóit azzal, hogy semmibe veszi a követeléseket, és most már tárgyalóasztalhoz sem ül le, és már törvény is rendelkezik arról, hogy az állam akadályozza a pedagógusokat a nyomásgyakorlás végső eszközének - a sztrájknak - gyakorlásában" - írta korábban az évfordulóról a PDSZ.



Az alkalomból a Dél-Budai Tankerületnél, Csepelen az Eötvös Általános Iskolánál, Dél-Pesten, Soroksáron is élőlánc lesz, reggel pedig a Széll Kálmán téren rendeznek flashmobot - írja az Atv.



De nem csak a fővárosban, hanem vidéken is demonstrációkra készülnek: Pécsen a Babits Gimnázium diákjai élőláncot hirdettek, ahogy Miskolcon is, "Forrjunk össze" címmel. Győrben délután négykor kezdődik tüntetés, amit ugyanúgy a "Diákok a Tanárokért" mozgalom szervez, mint akik a fővárosi vonulást.



Debrecenben a budapesti tüntetéssel párhuzamosan menetet tartanak. Az esemény szervezői azt kérik, a résztvevők írják le egy papírra, mit üzennek tanáraiknak. Szegeden legalább öt iskolában tartanak akciókat, sztrájkot, demonstrációt, és 16 szegedi és szeged környéki iskola tiltakozó tanárai közös nyilatkozat kiadására készülnek.



Nyíregyházán este hattól fáklyás felvonulás lesz a tanárok jogaiért.