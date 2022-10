Háború

Bródy János: a harmadik világháború küszöbén állunk, és Magyarország már az előzőnél sem a győztesek oldalára állt

2022.10.12 14:48 ma.hu

Bródy János egy hónap múlva életműkoncertet ad az Arénában, amire úgy készül, lehet, hogy ez lesz az utolsó ilyen alkalom - erről a hvg360-nak mesélt a zenész, aki azt is elárulta, már nem ír új dalokat.



"Úgy érzem, hogy már nem nagyon tudom dalba foglalni a gondolataimat, érzéseimet. Amiket most gondolok, nem dalba valók" - mondta a zenészlegenda, aki arról is beszélt, hogy mi változott a korábbiakhoz képest, amikor még állandóan reagált a világ eseményeire.



"Háborúban hallgatnak a múzsák. Olyan mennyiségű dezinformáció zúdul rám is, mint ahogy mindenkire, hogy be kell vallanom: nem látok annyira tisztán, hogy bármiféle feloldásra javaslatot tudnék tenni. Történelmi távlatban pedig nagyon elkeserítő érzéseim vannak" - mondta.



Szerinte a harmadik világháború küszöbén állunk, és Magyarország már előzőnél sem a győztesek oldalára állt. Ezzel kapcsolatban elárulta: "Nagyon nem szeretném, hogy a következőben sem a győztes oldalán állnánk."